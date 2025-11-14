Новини
Циничният жест на Роналдо при неговото изгонване

14 Ноември, 2025 07:29 1 303 4

  • кристиано роналдо-
  • футбол-
  • португалия-
  • ейре-
  • световни квалификации-
  • мондиал 2026

Въпреки това капитанът на шампиона в Лигата на нациите отново привлече вниманието към себе си, но този път с първия си червен картон за националния си отбор, дошъл в неговия 226-и мач за родината му

Циничният жест на Роналдо при неговото изгонване - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Суперзвездата Кристиано Роналдо не успя да увеличи рекордната си голова сметка с фланелката на Португалия при загубата с 0:2 от Ейре. Въпреки това капитанът на шампиона в Лигата на нациите отново привлече вниманието към себе си, но този път с първия си червен картон за националния си отбор, дошъл в неговия 226-и мач за родината му.

В 61-вата минута Роналдо си изкара директен червен картон, след като удари с лакът противниковия защитник Дара О'Шей, без дори да е влязъл в единоборство с него. За да влоши ситуацията още повече, точно преди изгонването си Кристиано демонстративно направи циничен жест, с който осмя реакцията на пострадалия съперников футболист. Феновете на домакините обаче не му останаха длъжни и на свой ред повториха неговия жест, докато португалецът преждевременно се прибираше към съблекалнята.

Любопитното е, че цялото това поведение на Роналдо беше в пълно противоречие с думите му на пресконференцията преди мача, когато заяви: „Наистина харесвам тукашните фенове. Подкрепата, която оказват на своя национален отбор, е прекрасна. За мен е удоволствие отново да играя тук. Надявам се да не ме освиркват твърде много утре. Кълна се, че ще се опитам да бъда добро момче. Но, разбира се, аз си върша работата, като се опитвам да спечеля мача и да се разпиша, за да помогна на моя тим“.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Махнете го тоя,

    6 1 Отговор
    М.ндил,той не е звезда като Меси,Роналдиньо,Роналдо.

    07:42 14.11.2025

  • 2 Така е,

    3 1 Отговор
    с високото си его. Палячо.

    07:47 14.11.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    0 0 Отговор
    Голям футболист, но още по-голям егоист и леке...

    08:02 14.11.2025

