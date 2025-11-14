Циничният жест на Роналдо при неговото изгонване

Суперзвездата Кристиано Роналдо не успя да увеличи рекордната си голова сметка с фланелката на Португалия при загубата с 0:2 от Ейре. Въпреки това капитанът на шампиона в Лигата на нациите отново привлече вниманието към себе си, но този път с първия си червен картон за националния си отбор, дошъл в неговия 226-и мач за родината му.

Cristiano Ronaldo sent off vs Ireland pic.twitter.com/dznBWJQKLE — Zako (@foot_ramy) November 13, 2025

В 61-вата минута Роналдо си изкара директен червен картон, след като удари с лакът противниковия защитник Дара О'Шей, без дори да е влязъл в единоборство с него. За да влоши ситуацията още повече, точно преди изгонването си Кристиано демонстративно направи циничен жест, с който осмя реакцията на пострадалия съперников футболист. Феновете на домакините обаче не му останаха длъжни и на свой ред повториха неговия жест, докато португалецът преждевременно се прибираше към съблекалнята.

Cristiano Ronaldo reacts moments before receiving the first red card of his Portugal career in 226 appearances 😬 pic.twitter.com/8p4poLlDhk — ESPN UK (@ESPNUK) November 13, 2025

Любопитното е, че цялото това поведение на Роналдо беше в пълно противоречие с думите му на пресконференцията преди мача, когато заяви: „Наистина харесвам тукашните фенове. Подкрепата, която оказват на своя национален отбор, е прекрасна. За мен е удоволствие отново да играя тук. Надявам се да не ме освиркват твърде много утре. Кълна се, че ще се опитам да бъда добро момче. Но, разбира се, аз си върша работата, като се опитвам да спечеля мача и да се разпиша, за да помогна на моя тим“.