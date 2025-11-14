Сан Марино все още има шанс за Мондиал 2026, но... трябва да загуби разгромно следващия си мач

Националният отбор на Сан Марино все още има теоретична възможност да се класира за Световното първенство през 2026 г. благодарение на първото си място в дивизия "D" на Лигата на нациите. Тимът, който заема предпоследното 210-о място в ранглистата на ФИФА и е последен в група "H" от квалификациите за Мондиал 2026 с 0 точки, може да получи шанс за участие в турнира, ако допусне разгромна загуба от Румъния. Срещата между двата отбора ще се състои на 18 ноември.

Сан Марино може да попадне в плейофите за класиране на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико, ако останалите 10 от 13-те победители в групите от дивизии "A", "B" и "C" на Лигата на нациите си осигурят директно участие на турнира. За да се случи това, е необходимо Северна Ирландия да победи Словакия на 14 ноември, а Румъния да надделее над Босна и Херцеговина на следващия ден. По този начин тези два отбора, които преди това спечелиха своите групи в дивизия "C" на Лигата на нациите, ще се изкачат на вторите места в квалификационните си групи.

Ако обстоятелствата се развият благоприятно за отбора на Роберто Чеволи, тогава той ще има интерес да загуби с голяма разлика от Румъния, за да осигури на „трикольорите“ директно класиране за Световното първенство.

Плейофните мачове в зона "УЕФА" за Световното първенство са насрочени за 26 и 31 март 2026 година.