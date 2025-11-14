Директор в БФС: Футболистите се нуждаят от подкрепа, а отвсякъде има атаки срещу тях

Директорът на националните отбори в БФС Кирил Котев говори преди заминаването отбора на България за Бурса. "Лъвовете" ще гостуват на Турция в мач от петия кръг на квалификациите за Мондиал 2026 в Европа. Той заяви, че младите футболисти се нуждаят от подкрепа, но отвсякъде има атаки срещу тях.

„При всички положения ще се опитаме да завършим по позитивен начин тази тежка група, тези тежки квалификации. Надявам се да покажем играта от домакинството с Турция първото полувреме, да се раздадем докрай и се надявам да вземем точки“, започна Котев на летище "Васил Левски".

"Не е приятно, защото започват атаки, когато наближи мач на националния отбор. Тези футболисти имат нужда от подкрепа, но има отвсякъде атаки срещу тях. Надявам се догодина младите момчета да покажат по-стабилни игри и да изглеждаме по-различно", каза той.

"Това беше идеята, да дадем малко по-голямо самочувствие на футболистите, повече спокойствие, за да покажем стабилна игра и по-голяма увереност на самия мач. Трябва да вземем точки вече“.

"Наистина отпаднаха по-опитните футболисти, които изнесоха и по-голяма част от мачовете. И Ради Кирилов, и Антон Недялков са важна част. Надявам се техните заместници да покажат добри изяви“, коментира Котев.

„Всички знаете, докато има такова разделение и срещу федерацията, и срещу конкретни хора, ще е доста трудно. Това влияе на футболистите“, каза шефът на БФС на въпрос откъде са атаките.

"Като цяло избягваме да ги гледаме тези неща, основното пада върху футболистите. Апелът ми е да бъдем по-обединение и да гледаме в една точка. Това е националният отбор на България, все пак. Надявам се в тези мачове да се види промяна".

Той сподели и причината първият лагер при Александър Димитров да бъде в Правец, докато сега отборът се подготвяше в Бояна. "Искахме първият път да направим тази промяна, лагерът беше доста дълъг, искахме някаква промяна. Нашата база на Бояна си е на целият национален отбор“.

„Общо взето, където и да отидем, е негостоприемно и тежко. Трудно ще е, но това е начинът и точно тези мачове ще изградят и по-младите футболисти и за догодина да са по-уверени. Точно този мач с Турция и следващият ще им върне самочувствието“, завърши Кирил Котев.