Новини
Спорт »
Световен футбол »
Бранител напусна лагера на Англия

Бранител напусна лагера на Англия

14 Ноември, 2025 18:59 501 0

  • кристъл палас-
  • марк гехи-
  • футбол-
  • англия-
  • световни квалификации-
  • мондиал 2026

25-годишният играч ще се завърне в клубния си отбор

Бранител напусна лагера на Англия - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Защитникът Кристъл Палас - Марк Гехи, е напуснал лагера на националния отбор по футбол на Англия преди последната среща от световните квалификации заради контузия, съобщи BBC.

25-годишният играч ще се завърне в клубния си отбор, за да продължи възстановяването си от травмата в крака, която получи в двубоя на лондончани срещу АЗ Алкмаар в Лигата на Конференциите миналата седмица.

Гехи не беше на терена в двубоя от Премиършип срещу Брайтън през уикенда (0:0), но все пак влезе в селекцията на Томас Тухел за мачовете срещу Сърбия и Албания.

„Трите лъва“ спечелиха двубоя срещу Сърбия с 2:0 снощи и гостуват на Албания в неделя без Гехи в състава си.

Островитяни вече се класираха за Мондиал 2026 и са на първо място в групата си със 7 победи от 7 изиграни мача и голова разлика 20:0.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ