Заслужен или несправедлив бе червеният картон за Роналдо?

Червеният картон на Кристиано Роналдо разбуни духовете във футболните среди. Заслужаваше ли той наказание и колко сериозно да бъде то, евентуално.

Видеозаписи в социалните мрежи показаха, че португалската звезда вероятно заслужено е получил първия червен картон с екипа на страната, след като удари с лакът защитника на Ирландия Дара О'Шей по време на квалификация за Мондиал 2026 в Дъблин.

Петкратният носител на "Златната топка" е заснет от привърженик и как провокира съперникови играчи и фенове с жест на "плач".

По време на своя 226-и мач, което е рекордно постижение, Роналдо видя червения картон на стадион "Авива". Той представя страната си в продължение на 22 години, но сега ще трябва да изтърпи първото си наказание.

Натрупаното напрежение надделя над Роналдо по време на сблъсъка.

След като бе подканил присъстващите, на терена и по трибуните, да „плачат повече“, Роналдо внезапно изгуби самообладание. Преди мача той беше обещал да бъде „добро момче“ и да не обръща внимание на никакви обиди по негов адрес. Той не успя да спази обещанието си.

Ирландските фенове посрещнаха със задоволство изгонването на португалския капитан, изпращайки го безмилостно към тунела и съблекалнята с освирквания.

Червеният картон, който получи, автоматично води до наказание за един мач, което ще извади мегазвездата от състава за решаващия квалификационен мач срещу Армения в неделя.

Но агресивното поведение на Роналдо в ситуацията за червения картон, даден за удар без топка, може да донесе още един мач допълнително наказание, а тези санкции се изтърпяват единствено в официални мачове.

Португалия загуби с 0:2 квалификацията за Световното първенство в Дъблин.