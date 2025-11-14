Новини
Спорт »
Световен футбол »
Заслужен или несправедлив бе червеният картон за Роналдо?

Заслужен или несправедлив бе червеният картон за Роналдо?

14 Ноември, 2025 17:59 633 1

  • кристиано роналдо-
  • футбол-
  • португалия

Петкратният носител на "Златната топка" е заснет от привърженик и как провокира съперникови играчи и фенове с жест на "плач"

Заслужен или несправедлив бе червеният картон за Роналдо? - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Червеният картон на Кристиано Роналдо разбуни духовете във футболните среди. Заслужаваше ли той наказание и колко сериозно да бъде то, евентуално.

Видеозаписи в социалните мрежи показаха, че португалската звезда вероятно заслужено е получил първия червен картон с екипа на страната, след като удари с лакът защитника на Ирландия Дара О'Шей по време на квалификация за Мондиал 2026 в Дъблин.

Петкратният носител на "Златната топка" е заснет от привърженик и как провокира съперникови играчи и фенове с жест на "плач".

@diana_elena88 Ronaldo's red card #CristianoRonaldo #CR7 #Ronaldo #PortugalFootball #IrelandVsPortugal ♬ original sound - Cassie 🇿🇼

По време на своя 226-и мач, което е рекордно постижение, Роналдо видя червения картон на стадион "Авива". Той представя страната си в продължение на 22 години, но сега ще трябва да изтърпи първото си наказание.

Натрупаното напрежение надделя над Роналдо по време на сблъсъка.

След като бе подканил присъстващите, на терена и по трибуните, да „плачат повече“, Роналдо внезапно изгуби самообладание. Преди мача той беше обещал да бъде „добро момче“ и да не обръща внимание на никакви обиди по негов адрес. Той не успя да спази обещанието си.

Ирландските фенове посрещнаха със задоволство изгонването на португалския капитан, изпращайки го безмилостно към тунела и съблекалнята с освирквания.

Червеният картон, който получи, автоматично води до наказание за един мач, което ще извади мегазвездата от състава за решаващия квалификационен мач срещу Армения в неделя.

Но агресивното поведение на Роналдо в ситуацията за червения картон, даден за удар без топка, може да донесе още един мач допълнително наказание, а тези санкции се изтърпяват единствено в официални мачове.

Португалия загуби с 0:2 квалификацията за Световното първенство в Дъблин.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лопата Орешник

    0 1 Отговор
    Фен съм на Реал Мадрид, считам Роналдо за най комплексният играч в света, но защо изобщо обсъждате картона? Чист червен картон! Чист!!

    18:19 14.11.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ