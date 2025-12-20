Бойко Величков: ЦСКА крачи към едно ниво, непознато досега в България

Назначението на Бойко Величков за спортен директор на ЦСКА стартира възхода при „червените“ след един ужасен старт на сезона. Юношата на „червените“ моментално започна чистка в отбора, а малко след това беше направена и най-важната рокада – Душан Керкез си тръгна за сметка на Христо Янев. Директорът на „червените" отговори на въпросите на „Мач Телеграф“ в един доста сложен етап от развитието на клуба като цяло. Ето какво сподели Бойко Величков:

– Г-н Величков, къде се намира ЦСКА на българската футболна карта към днешна дата?

– Зависи от гледната точка със сигурност. От една страна, ако погледнем от контекста на класирането, за всички е ясно, че ЦСКА се намира на място, което не му приляга. От друга гледна точка, гледайки обаче по-широкомащабно, ЦСКА е лидер в много отношения, имайки предвид усилията, които клубът полага за това да се положат основите на нещо изключително важно напред в бъдещето, като стадион, база, академия. Неща, които да обърнат пирамидата и тя да бъде правилно построена и да бъдат гарант за успешното развитие на клуба като клуб. Смятам, че това ще бъде основата за развитието на отбора по начин, по който да донесе необходимите резултати. Въпросът е двузначен.

В доста детайли и подробности клубът се развива на изключително професионално ниво. Да започнем от терените за подготовка на първия отбор. На всичко, което се планира да бъде изградено в детско-юношеската школа, на първия отбор, на втория отбор, на третия отбор, бъдещото изграждане на собствен стадион, на Панчарево за втория и третия отбор. Да минем и през медицинския център, който също е на много високо ниво, да продължим с инвестициите във възстановяването на играчите, които са налице и са нещо задължително за високото спортно майсторство.

Много от нещата, които се случват, са позитивни. Наред с това откриването на новия магазин за привържениците, с различни инициативи, които се правят. Според мен клубът крачи към едно друго ниво, непознато досега в България и обърнато към голямата фенска маса, която има ЦСКА.

– Каква е оценката Ви за представянето на ЦСКА в началото на сезона при Душан Керкез и в края на есенния дял при Христо Янев?

– Иска ми се да избягам от конкретната оценка, но със сигурност няма да избягам от мнение. Започвам от там, че аз не съм в клуба от началото на сезона и не ми се иска да оценявам случилото се преди това. Истината е, че наследих много трудна ситуация, идвайки в клуба. Под ръководството на Душан Керкез отборът боксуваше. Аз имам своите обяснения за това нещо. Сред тях включително са некачествената подготовка, която бе направена. Липсата на характер, а той е задължително условие, когато искаш да градиш отбор с манталитет.

Няма как оценката да е добра заради нещата, които изброих, а и заради резултатите, които са най-важното нещо, когато определяме представянето на отбора, особено когато става въпрос за ЦСКА. След това е ясно, че нещата се подобриха значително. Може би изключително адекватна е оценката на привържениците на ЦСКА, които изпратиха със скандирания Христо Янев след много от последните двубои. Възходът и подобрението е видно. Но аз непрекъснато повтарям, че ЦСКА има да наваксва в класирането и в точково отношение.

Хубаво е, че вървим в тази посока и заслугата за това изключително много е на Христо, който успя да промени хъса, манталитета и желанието в отбора, което на него и не само на него му коства изключително много енергия.