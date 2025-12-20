Новини
Бойко Величков: ЦСКА крачи към едно ниво, непознато досега в България

20 Декември, 2025 12:55 494 4

В доста детайли и подробности клубът се развива на изключително професионално ниво, каза директорът на "червените"

Мария Атанасова

Назначението на Бойко Величков за спортен директор на ЦСКА стартира възхода при „червените“ след един ужасен старт на сезона. Юношата на „червените“ моментално започна чистка в отбора, а малко след това беше направена и най-важната рокада – Душан Керкез си тръгна за сметка на Христо Янев. Директорът на „червените" отговори на въпросите на „Мач Телеграф“ в един доста сложен етап от развитието на клуба като цяло. Ето какво сподели Бойко Величков:

– Г-н Величков, къде се намира ЦСКА на българската футболна карта към днешна дата?

– Зависи от гледната точка със сигурност. От една страна, ако погледнем от контекста на класирането, за всички е ясно, че ЦСКА се намира на място, което не му приляга. От друга гледна точка, гледайки обаче по-широкомащабно, ЦСКА е лидер в много отношения, имайки предвид усилията, които клубът полага за това да се положат основите на нещо изключително важно напред в бъдещето, като стадион, база, академия. Неща, които да обърнат пирамидата и тя да бъде правилно построена и да бъдат гарант за успешното развитие на клуба като клуб. Смятам, че това ще бъде основата за развитието на отбора по начин, по който да донесе необходимите резултати. Въпросът е двузначен.

В доста детайли и подробности клубът се развива на изключително професионално ниво. Да започнем от терените за подготовка на първия отбор. На всичко, което се планира да бъде изградено в детско-юношеската школа, на първия отбор, на втория отбор, на третия отбор, бъдещото изграждане на собствен стадион, на Панчарево за втория и третия отбор. Да минем и през медицинския център, който също е на много високо ниво, да продължим с инвестициите във възстановяването на играчите, които са налице и са нещо задължително за високото спортно майсторство.

Много от нещата, които се случват, са позитивни. Наред с това откриването на новия магазин за привържениците, с различни инициативи, които се правят. Според мен клубът крачи към едно друго ниво, непознато досега в България и обърнато към голямата фенска маса, която има ЦСКА.

– Каква е оценката Ви за представянето на ЦСКА в началото на сезона при Душан Керкез и в края на есенния дял при Христо Янев?

– Иска ми се да избягам от конкретната оценка, но със сигурност няма да избягам от мнение. Започвам от там, че аз не съм в клуба от началото на сезона и не ми се иска да оценявам случилото се преди това. Истината е, че наследих много трудна ситуация, идвайки в клуба. Под ръководството на Душан Керкез отборът боксуваше. Аз имам своите обяснения за това нещо. Сред тях включително са некачествената подготовка, която бе направена. Липсата на характер, а той е задължително условие, когато искаш да градиш отбор с манталитет.

Няма как оценката да е добра заради нещата, които изброих, а и заради резултатите, които са най-важното нещо, когато определяме представянето на отбора, особено когато става въпрос за ЦСКА. След това е ясно, че нещата се подобриха значително. Може би изключително адекватна е оценката на привържениците на ЦСКА, които изпратиха със скандирания Христо Янев след много от последните двубои. Възходът и подобрението е видно. Но аз непрекъснато повтарям, че ЦСКА има да наваксва в класирането и в точково отношение.

Хубаво е, че вървим в тази посока и заслугата за това изключително много е на Христо, който успя да промени хъса, манталитета и желанието в отбора, което на него и не само на него му коства изключително много енергия.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хан Ауспух

    2 0 Отговор
    комунистическия тумор ц((ka го няма!

    12:56 20.12.2025

  • 2 Последния Софиянец

    1 0 Отговор
    Собственик хазартен бос е конфликт на интереси.

    12:56 20.12.2025

  • 3 Морален Стожер

    1 0 Отговор
    маccoв тppan за гнyccннитee ccмppъдливви бълxxappи!

    12:57 20.12.2025

  • 4 Морален Стожер

    3 0 Отговор
    само в бълxapиия и други пропаднали комунистически държавичики може да има такова гнуccно отборчее с aбревеиатура ц((ka, то де е и истинското де!

    12:58 20.12.2025

