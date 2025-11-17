Новини
Спорт »
Тенис »
Григор Димитров завършва 2025 година сред най-добрите 50 в света

Григор Димитров завършва 2025 година сред най-добрите 50 в света

17 Ноември, 2025 13:20 462 2

  • григор димитров-
  • световна ранглиста-
  • тенис 2025-
  • atp-
  • карлос алкарас-
  • яник синер-
  • феликс оже-алиасим-
  • лоренцо музети-
  • бен шелтън-
  • български тенис-
  • спортни новини

Динамика в челната десетка на тениса

Григор Димитров завършва 2025 година сред най-добрите 50 в света - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският ас на корта Григор Димитров приключи сезон 2025 на 44-о място в световната ранглиста на ATP. Въпреки че годината бе белязана от редица травми, които го извадиха от участие в значителна част от турнирите, първата ни ракета не се предаде и за 15-а поредна година остана сред елита на световния тенис.

През изминалия сезон Димитров взе участие в едва 18 турнира, но въпреки ограничените възможности, успя да натрупа 1180 точки. Балансът му за 2025 г. е 18 победи срещу 11 загуби – резултат, който затвърждава постоянството и борбения му дух.

На върха на световната ранглиста няма изненади – испанският феномен Карлос Алкарас запазва лидерската позиция, следван плътно от италианския талант Яник Синер, който триумфира на Финалите на ATP. Третото място е за германеца Александър Зверев, който също демонстрира стабилна форма през сезона.

В топ 10 обаче не липсваха размествания и изненади. Канадската сензация Феликс Оже-Алиасим направи впечатляващ скок с три позиции нагоре, достигайки рекордното за него пето място след силно представяне и полуфинал в Торино. Италианецът Лоренцо Музети също се изкачи с една позиция и вече е осми в света, докато американецът Бен Шелтън отстъпи четири места и се нарежда девети.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 За 2026 г.

    1 0 Отговор
    ще е в ТОП 25000

    13:56 17.11.2025

  • 2 Деди

    0 0 Отговор
    Хайде, да му е честито - догодина на 100 - но място!!!

    14:12 17.11.2025

