Григор Димитров завършва 2025 година сред най-добрите 50 в света

Българският ас на корта Григор Димитров приключи сезон 2025 на 44-о място в световната ранглиста на ATP. Въпреки че годината бе белязана от редица травми, които го извадиха от участие в значителна част от турнирите, първата ни ракета не се предаде и за 15-а поредна година остана сред елита на световния тенис.

През изминалия сезон Димитров взе участие в едва 18 турнира, но въпреки ограничените възможности, успя да натрупа 1180 точки. Балансът му за 2025 г. е 18 победи срещу 11 загуби – резултат, който затвърждава постоянството и борбения му дух.

На върха на световната ранглиста няма изненади – испанският феномен Карлос Алкарас запазва лидерската позиция, следван плътно от италианския талант Яник Синер, който триумфира на Финалите на ATP. Третото място е за германеца Александър Зверев, който също демонстрира стабилна форма през сезона.

В топ 10 обаче не липсваха размествания и изненади. Канадската сензация Феликс Оже-Алиасим направи впечатляващ скок с три позиции нагоре, достигайки рекордното за него пето място след силно представяне и полуфинал в Торино. Италианецът Лоренцо Музети също се изкачи с една позиция и вече е осми в света, докато американецът Бен Шелтън отстъпи четири места и се нарежда девети.