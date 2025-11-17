Новини
Спорт »
Световен футбол »
Габриела Лензи – бразилската красавица, която плени сърцето на Родриго

Габриела Лензи – бразилската красавица, която плени сърцето на Родриго

17 Ноември, 2025 16:13 451 3

  • габриела лензи-
  • родриго-
  • реал мадрид-
  • бразилска красавица-
  • футбол-
  • неймар-
  • светски живот-
  • любовна история-
  • бруна рота-
  • матео ретеги

Преди повече от десетилетие тя привлече вниманието с бурната си връзка с Неймар

Габриела Лензи – бразилската красавица, която плени сърцето на Родриго - 1
Снимка: Instagram
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Бляскавите светлини на футболните терени често осветяват не само спортните герои, но и техните вдъхновителки. Най-новата сензация в света на футболните романси идва от Лондон, където чаровната Габриела Лензи – добре позната на феновете като бивша изгора на Неймар – разкри, че е в романтични отношения с Родриго, звездата на Реал Мадрид.

Очарователната бразилка не остана незабелязана по време на приятелския двубой между Бразилия и Сенегал (2:0), проведен на стадион „Емирейтс“. Габриела гордо подкрепяше новата си половинка, облечена с фланелка с номер 10 – символичният номер на Родриго в националния отбор на Бразилия. Присъствието ѝ на трибуните предизвика истински фурор сред феновете и медиите.


Габриела Лензи не е непознато име за светските хроники. Преди повече от десетилетие тя привлече вниманието с бурната си връзка с Неймар, когато беше едва 20-годишна и прохождаше в модния бизнес. Днес, на 31 години, тя вече е утвърден модел и телевизионна личност, с впечатляваща кариера и множество ангажименти в родината си.

Любопитен факт е, че Габриела е с цели седем години по-възрастна от Родриго, което обаче не пречи на пламъка между тях. Самият Родриго до неотдавна имаше връзка с друга бразилска красавица – Бруна Рота, която в момента е в обятията на италианския футболист Матео Ретеги.

С новата си любовна история Габриела Лензи и Родриго се превърнаха в една от най-обсъжданите двойки на бразилската и европейската светска сцена.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Незнам

    0 0 Отговор
    Кой къде видя красавица, аз - вампир у тъмното!

    Коментиран от #3

    16:19 17.11.2025

  • 2 бразилската красавица, която плени

    1 0 Отговор
    писара мечтаещ по нея

    16:22 17.11.2025

  • 3 Признай си

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Незнам":

    че става за един-два пъти. Не си криви душата.

    16:23 17.11.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ