Габриела Лензи – бразилската красавица, която плени сърцето на Родриго

Бляскавите светлини на футболните терени често осветяват не само спортните герои, но и техните вдъхновителки. Най-новата сензация в света на футболните романси идва от Лондон, където чаровната Габриела Лензи – добре позната на феновете като бивша изгора на Неймар – разкри, че е в романтични отношения с Родриго, звездата на Реал Мадрид.

Очарователната бразилка не остана незабелязана по време на приятелския двубой между Бразилия и Сенегал (2:0), проведен на стадион „Емирейтс“. Габриела гордо подкрепяше новата си половинка, облечена с фланелка с номер 10 – символичният номер на Родриго в националния отбор на Бразилия. Присъствието ѝ на трибуните предизвика истински фурор сред феновете и медиите.

Габриела Лензи не е непознато име за светските хроники. Преди повече от десетилетие тя привлече вниманието с бурната си връзка с Неймар, когато беше едва 20-годишна и прохождаше в модния бизнес. Днес, на 31 години, тя вече е утвърден модел и телевизионна личност, с впечатляваща кариера и множество ангажименти в родината си.

Любопитен факт е, че Габриела е с цели седем години по-възрастна от Родриго, което обаче не пречи на пламъка между тях. Самият Родриго до неотдавна имаше връзка с друга бразилска красавица – Бруна Рота, която в момента е в обятията на италианския футболист Матео Ретеги.

С новата си любовна история Габриела Лензи и Родриго се превърнаха в една от най-обсъжданите двойки на бразилската и европейската светска сцена.