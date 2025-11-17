Ради Кирилов: Ще направим всичко възможно, за да може титлата да си дойде у дома

Въпреки че ръководството и треньорският щаб на Левски запазват дискретност относно конкретните цели до края на текущия футболен сезон, крилото на "сините" Ради Кирилов изненадващо наруши мълчанието.

Футболистът категорично заяви, че вярва в способностите на отбора да сложи край на дългогодишната хегемония на Лудогорец в efbet Лига, информира „Мач Телеграф“.

Това изявление бе направено в Благоевград, по време на тържествата по случай 25-годишнината от основаването на местния фенклуб на Левски.

„Много съм щастлив, че съм тук. Пожелавам ви да сте живи и здрави, а другата година, когато дойда тук, да се поздравим с успехи. Първо е Суперкупата на България, но най-важно е какво може да се случи през май. Ще направим всичко възможно, за да може титлата да си дойде у дома“, заяви Ради Кирилов.