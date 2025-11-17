Новини
Спорт »
Бг футбол »
Ради Кирилов: Ще направим всичко възможно, за да може титлата да си дойде у дома

Ради Кирилов: Ще направим всичко възможно, за да може титлата да си дойде у дома

17 Ноември, 2025 18:25 553 2

  • левски -
  • футболен сезон-
  • крилото-
  • ради кирилов -
  • хегемония -
  • лудогорец -
  • efbet лига

Футболистът на Левски беше гост на фенклуба в Благоевград

Ради Кирилов: Ще направим всичко възможно, за да може титлата да си дойде у дома - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Въпреки че ръководството и треньорският щаб на Левски запазват дискретност относно конкретните цели до края на текущия футболен сезон, крилото на "сините" Ради Кирилов изненадващо наруши мълчанието.

Футболистът категорично заяви, че вярва в способностите на отбора да сложи край на дългогодишната хегемония на Лудогорец в efbet Лига, информира „Мач Телеграф“.

Това изявление бе направено в Благоевград, по време на тържествата по случай 25-годишнината от основаването на местния фенклуб на Левски.

„Много съм щастлив, че съм тук. Пожелавам ви да сте живи и здрави, а другата година, когато дойда тук, да се поздравим с успехи. Първо е Суперкупата на България, но най-важно е какво може да се случи през май. Ще направим всичко възможно, за да може титлата да си дойде у дома“, заяви Ради Кирилов.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Левски

    1 0 Отговор
    Дано да станем шампиони ,всички Левскари се надяваме.Ако всичко е по правилата и се играе феарплей.Имаме добър отбор със добри играчи но ни трябва още един плеймейкър и нападател.Сангаре е добър но нека има конкуренция .

    19:32 17.11.2025

  • 2 Кзли и кзл

    0 0 Отговор
    Миличкия....тя е била у вас,когато майка ти те е разкарвала с бебешка количка

    19:43 17.11.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ