Валери Божинов с остри критики към управляващите

17 Ноември, 2025 19:23 725 10

  • валери божинов-
  • спорт в българия-
  • държавна подкрепа-
  • футбол-
  • национален отбор-
  • инвестиции-
  • политика

"Къде е държавата?", пита бившият футболист

Валери Божинов с остри критики към управляващите - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Валери Божинов, добре познат на футболните фенове с впечатляващата си кариера в клубове като Ювентус, Манчестър Сити и Спортинг Лисабон, разтърси социалните мрежи с емоционално обръщение към българските управляващи. Бившият национал не спести критиките си и отправи директни въпроси към институциите относно бъдещето на спорта у нас.

В страстното си послание Божинов изрази разочарование от липсата на държавна подкрепа и визия за развитието на спорта. Той подчерта, че политиците демонстрират активност единствено от трибуните, но реални действия и инвестиции в спортната инфраструктура и младите таланти липсват.

Ето какво написа Божинов:

"Къде е държавата? Това е въпросът. И не, няма да го заобикалям. Къде е държавата, когато спортът загива? Къде е държавата, когато българският спорт е в кома, а футболът — напълно изоставен? Къде сте вие — политици, министри, депутати, лидери, президент?

Къде е държавата?

Години наред гледаме едно и също: никаква визия, никаква стратегия, никакви инвестиции!

Няма бази. Няма стадиони. Няма детски школи, условия, обучение, реформи. Няма нищо.

Но за сметка на това в парламента има всичко — обиди, нападки, скандали, его, празни думи. Един срещу друг сте силни. Когато трябва да се работи заедно- всички изчезвате.

И не чух нито един сериозен разговор за спорта. Нито един за футбола. Нито една идея. Нито една отговорност.

И знаете ли истината? Нищо не сте направили за хората. Нищо не сте направили за спорта. Нищо не сте направили за моя, за нашия любим футбол.

Министри, депутати, лидери на партии, президент- стига приказки.

Страната не се оправя с думи, а с действия и решения.

Спортът няма да тръгне нагоре с обещания, а с работа. От вас зависи посоката. От вас зависи бъдещето. От вас зависи дали ще има спорт в България или не.

Аз винаги съм го казвал, пак ще го повторя: Няма по-силно от държавата. Ако държавата поиска- спортът ще живее. Ако държавата и управляващите не искат- всичко умира.

Благодаря ви!

С уважение и респект,

Валери Божинов"


Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Божинката

    4 0 Отговор
    На мен кво ми е само аз си знам кво ми е.А управляващите си нямат понятие на мен кво ми е.

    19:25 17.11.2025

  • 2 Последния Софиянец

    8 0 Отговор
    Тиквата прави игрища в села с по двама пенсионери за да краде.А в София игрищата се застрояват от родата на ДС Терзиев с мръсните пари на ДС.

    19:27 17.11.2025

  • 3 Валерко

    5 0 Отговор
    Къде е държавата, питах Николета. Николета вика - у Дубай. Ма нашата държава не може да е у Дубай, щото там е Рай!

    19:28 17.11.2025

  • 4 Данко Харсъзина

    6 3 Отговор
    Това на Божинката някой му го е написал. Гений като Божинов едва ли умее да чете, не же ли да пише. Този въобще не е ходил на училище.

    19:28 17.11.2025

  • 5 зевзек

    3 1 Отговор
    ти ги наплю Валерко, пък завършваш с уважение и респект, за кой е тоя респект, за тези дето си ги криткувал най брутално в същия пост, за тях ли, тя държавата къде е, а ти къде беше, докато играеше в чужбина, тогава не ти идваше на ум да критикуваш

    19:29 17.11.2025

  • 6 Най-после!

    3 1 Отговор
    Откога чакам Божинката да се изкаже. Неговото мнение е много важно за мен. Знам му всичките две мнения.

    19:30 17.11.2025

  • 7 Божинката

    1 0 Отговор
    Кавото кажа АЗ, аз го казввам!

    19:31 17.11.2025

  • 8 обективен

    2 0 Отговор
    Ама ние от 36 г. нямаме държава ,а в момента с разрухата , кражбите и лъжите на управляващите копаят вече в мазето на блатото !!! Скоро ще дойде видцов ден ,и ите ще плащат прескъпо !

    19:34 17.11.2025

  • 9 КзББ и ДП

    1 1 Отговор
    Макар да си е Божинката..е много по-заслужил българин ,от 240те маймуняци в парламента.
    Докъде я докарахме...да се срамуваме, че сме българи, заради политиците ни.Срааам

    19:37 17.11.2025

  • 10 ти ли бе

    1 0 Отговор
    Бил,ама нищо не е станал......Тъп гьон.,...

    19:38 17.11.2025

