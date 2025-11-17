Новини
Спорт »
Световен футбол »
Зинедин Зидан поема кормилото на "петлите": Легендата се завръща начело на Франция

Зинедин Зидан поема кормилото на "петлите": Легендата се завръща начело на Франция

17 Ноември, 2025 19:51 732 0

  • зинедин зидан-
  • национален отбор на франция-
  • дидие дешан-
  • нов селекционер-
  • футболни новини-
  • световно първенство-
  • треньор-
  • петлите-
  • реал мадрид-
  • спортни новини

Дидие Дешан ще се оттегли след Мондиал 2026

Зинедин Зидан поема кормилото на "петлите": Легендата се завръща начело на Франция - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Зинедин Зидан е готов да застане начело на националния отбор на "петлите". Според авторитетното издание "АС", 53-годишният специалист вече е постигнал договорка да наследи Дидие Дешан, който ще се оттегли след Мондиал 2026. Зидан, който от години е сред най-желаните имена в треньорските среди, е отказал примамливи предложения от грандове като Реал Мадрид и турския Фенербахче, за да сбъдне мечтата си – да води родината си към нови върхове. Решението му е категорично и показва колко силно е желанието му да изведе "сините" до световния връх, този път като селекционер.

Междувременно Дидие Дешан, който изведе Франция до световната титла през 2018 г., вече преговаря с клубове от Саудитска Арабия за следващия етап от своята кариера. Неговото оттегляне ще отвори нова страница за националния тим, а феновете с нетърпение очакват каква ще бъде следващата глава под ръководството на Зидан.

След като напусна Реал Мадрид през 2021 г., Зидан не е заемал треньорски пост. Въпреки това, успехите му начело на "Лос Бланкос" са впечатляващи – три трофея от Шампионската лига, две титли в Ла Лига, Световно клубно първенство, Суперкупа на Испания и Суперкупа на УЕФА. Сега той е изправен пред предизвикателството да повтори триумфа си от 1998 г., когато като капитан изведе Франция до световната купа, но този път – от треньорската скамейка.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ