Зинедин Зидан поема кормилото на "петлите": Легендата се завръща начело на Франция

Зинедин Зидан е готов да застане начело на националния отбор на "петлите". Според авторитетното издание "АС", 53-годишният специалист вече е постигнал договорка да наследи Дидие Дешан, който ще се оттегли след Мондиал 2026. Зидан, който от години е сред най-желаните имена в треньорските среди, е отказал примамливи предложения от грандове като Реал Мадрид и турския Фенербахче, за да сбъдне мечтата си – да води родината си към нови върхове. Решението му е категорично и показва колко силно е желанието му да изведе "сините" до световния връх, този път като селекционер.

Междувременно Дидие Дешан, който изведе Франция до световната титла през 2018 г., вече преговаря с клубове от Саудитска Арабия за следващия етап от своята кариера. Неговото оттегляне ще отвори нова страница за националния тим, а феновете с нетърпение очакват каква ще бъде следващата глава под ръководството на Зидан.

След като напусна Реал Мадрид през 2021 г., Зидан не е заемал треньорски пост. Въпреки това, успехите му начело на "Лос Бланкос" са впечатляващи – три трофея от Шампионската лига, две титли в Ла Лига, Световно клубно първенство, Суперкупа на Испания и Суперкупа на УЕФА. Сега той е изправен пред предизвикателството да повтори триумфа си от 1998 г., когато като капитан изведе Франция до световната купа, но този път – от треньорската скамейка.