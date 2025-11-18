Новини
Резултати и голмайстори в квалификациите за Мондиал 2026

Резултати и голмайстори в квалификациите за Мондиал 2026

18 Ноември, 2025 06:31 1 055 0

Германия разби Словакия

Резултати и голмайстори в квалификациите за Мондиал 2026 - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Германия - Словакия 6:0
1:0 Волтемаде 19'
2:0 Гнабри 26'
3:0 Сане 36'
4:0 Сане 41'
5:0 Баку 67'
6:0 Уедраого 79'

Малта - Полша 2:3
0:1 Левандовски 32'
1:1 Кардона 36'
1:2 Вшолек 59'
2:2 Теума 67'
2:3 Зелински 87'

Нидерландия - Литва 4:0
1:0 Рейндерс 16'
2:0 Гакпо 57'
3:0 Симонс 60'
4:0 Мален 62'

Северна Ирландия - Люксембург 1:0
1:0 Джейми Донли 44'

Черна гора - Хърватия 2:3
1:0 Осмаич 3'
2:0 Никола Крстович 17'
2;1 Перишич 37'
2:2 Якич 72'
2:3 Влашич 87'

Чехия - Гибралтар 6:0
1:0 Дудера 5'
2:0 Томас Чори 18'
3:0 Коуфал 32'
4:0 Карабек 39'
5:0 Соучек 44'
6:0 Хранац 51'


