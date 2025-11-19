Новини
Изхвърлиха двама играчи на Мътивир Ихтиман за по една година от футбола

19 Ноември, 2025 14:21

Инцидентът се е случил на мача с Ракитин Трудовец от първенството на ОГ София Изток

Изхвърлиха двама играчи на Мътивир Ихтиман за по една година от футбола - 1
Снимка: Софийски вестник - архив
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Двама футболисти от тима на Мътивир Ихтиман, състезаващ се в софийската областна група – изток, са със спрени състезателни права за по една година, научи фейсбук страницата „Футболът в София област”.

Златко Митев и Богомил Асенов са наказани на основание чл. 25 от ДП, считано от 15.11.2025 г.

Ето какво гласи Член 25 от Дисциплинарния правилник на БФС за сезон 2025/26: За нарушение, за което е предвидено наказание отстраняване от футболен мач с червен картон (санкционирано от съдията или впоследствие установено по надлежния ред), включващо нанесен удар на едно или повече длъжностни лица, се налага наказание ССП за срок 1 (една) година, считано от датата на нарушението и глоба в размер на 6000 лева (€3067,75).

За тимовете от аматьорските групи глобата е в по-малък размер!

Какво се е случило всъщност:

В домакинството на Мътивир Ихтиман срещу Ракитин Трудовец, в последните минути на мача, завършил при резултат 3:1 за гостите от ботевградско, играч на ихтиманския тим спира обещаваща атака с ръка. Главният съдия Кирил Николов му вдига втори жълт картон, при което реферът е атакуван от футболистите на домакините.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ей тая новина

    1 0 Отговор
    Би по рейтинг слуховете за новия трансферен сезон на Челси-Лесичери.

    14:39 19.11.2025

  • 2 Тома

    3 0 Отговор
    В отбора на Ихтиман само бай Иван циганина е българин

    14:46 19.11.2025

  • 3 въпросче

    0 0 Отговор
    Кой го Мъти тоя вир в Ихтиман?!

    15:38 19.11.2025

