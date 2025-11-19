Черноморец Балчик скочи на съдийството в мача със Септември Тервел - ВИДЕО

Вълна от недоволство във футболния клуб Черноморец Балчик след двубоя срещу Септември Тервел, завършил при резултат 1:1. Ръководството на третодивизионния тим официално изрази позицията си, като остро разкритикува съдийските решения по време на срещата. От клуба са категорични, че действията на реферската бригада, водена от Тодор Киров, са оказали пряко влияние върху крайния резултат.

В подкрепа на своите твърдения, Черноморец Балчик публикува видео с ключови моменти от мача, в които според тях са допуснати сериозни грешки в тяхна вреда. В знак на несъгласие, ръководството на балчишкия отбор е подало официална жалба до съответните футболни органи, настоявайки за преразглеждане на спорните ситуации.

ЕТО ОФИЦИАЛНАТА ПОЗИЦИЯ НА ЧЕРНОМОРЕЦ БАЛЧИК:

„Ръководството на ФК Черноморец Балчик категорично заявява, че крайният изход на всеки футболен двубой трябва да се решава единствено на терена.

Футболните качества, характерът и моралът на играчите са тези, които следва да определят победителя – а не външни фактори като съдийски решения или извънфутболно влияние.

Приемаме и напълно осъзнаваме собствените си грешки, които също повлияха за крайния резултат от срещата. Ще ги анализираме и вземем под внимание, защото за нас най-важни са спортно-техническото израстване на отбора и развитието на нашите футболисти.

След изглеждане на срещата многократно се допитахме до хора, специалисти в сферата, които са категорични, че има допуснати редица явни грешки в наш ущърб, а ние като КЛУБ с история и традиции смятаме, че е наш морален дълг да защитим интересите си като сигнализираме за допуснатите нередности. С входирането на Жалба имаме за цел да се гарантира, че правилата на играта и принципите на феърплей ще бъдат стриктно спазвани в бъдеще.

Също така поднасяме нашите поздравления към Септември Тервел за здравия и мъжки двубой. И двата тима показаха добър футбол, уважение един към друг, бориха се и преследваха своето през всичките 90 минути.

В същото време не можем да подминем редица съдийски решения, които според нас повлияха върху ритъма, динамиката и развитието на срещата. По-долу посочваме ситуациите, които смятаме за спорни, без да поставяме под съмнение личните качества на когото и да е.

Искаме ясно да подчертаем, че нямаме нищо лично към главния съдия Тодор Недялков Киров и неговите асистенти Димо Дамянов Вълчев и Янислав Йорданов Чанев. Уважаваме труда им и разбираме предизвикателствата в тяхната работа. Но вярваме, че за да имаме по-добър и по-честен футбол, са необходими по-смели, по-категорични и последователни отсъждания.

ФК Черноморец Балчик остава отбор, който държи на футболните достойнства, на уважението към играта, съдиите и противниците, и винаги ще се стреми да бъде пример с поведението си преди, по време и след всеки мач

Ето кои са спорните моменти от срещата:

18:43 – Наш играч е фаулиран в наказателното поле след закъсняло посягане на противниковия защитник. Контакта е и видим, а главният съдия, и асистентът са в отлична позиция, но не последва реакция.

31:55 – При изпълнение на корнер наш футболист е спрян с нарушение точно пред погледа на съдията. Посягането е видно, а топката идва в тази зона, възпрепятствайки нашия играч да играе с нея.

14:53 – Опасно посягане със закъснял шпагат и вдигнати бутони на нивото на коляното. Въпреки опита на нашия играч да избегне контакта, той е повален. И тук не последва отсъждане.

46:22 – Наш футболист е спрян след намеса през краката му от втори противников играч. Играта продължава.

78:42 – Наш футболист първи стига до топката и играе с нея, последван от закъсняло посягане и удар в крака му. Отново — играта продължава.

15:14 – Спиране на обещаваща контраатака с умишлено нарушение. Няма нито устно, нито официално предупреждение.

26:56 – Закъсняло влизане в гръб към наш футболист, който вече е отиграл топката. Ситуация за жълт картон, но такъв не е показан. Дори няма устна забележка.

87:17 – Грубо влизане в краката на наш футболист, преодолял противник. Отново липса на устно или официално предупреждение.

02:57 – Пример за ситуация, в която далеч по-безобидно действие е отсъдено категорично от рефера – този път в центъра на терена

64:20 – Сходна ситуация с участието на наш футболист, но без отсъждане, а последвал корнер за противника.

63:27 – За сметка на това подобни „груби“ нарушения извършени от наши състезатели не са допускани от арбитъра.

Запис със ситуациите може да прегледате от публикацията ни в официалната Фейсбук страница на клуба, включващ видео благодарение на запис от Фейсбук страницата на ФК Септември Тервел“.