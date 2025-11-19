Новини
Спорт »
Бг футбол »
Мениджърът на спряган за Левски и ЦСКА бразилец от Втора лига: Всичко си зависи от него

Мениджърът на спряган за Левски и ЦСКА бразилец от Втора лига: Всичко си зависи от него

19 Ноември, 2025 16:00 860 0

  • вихрен-
  • лео пимента-
  • левски-
  • цска-
  • футбол-
  • методи томанов-
  • красимир петров

Всички тези слухове не влияят добре и на самия футболист

Мениджърът на спряган за Левски и ЦСКА бразилец от Втора лига: Всичко си зависи от него - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Името на крилото на Вихрен Лео Пимента набира популярност. 25-годишният бразилец играе много силно от началото на сезона във Втора лига, като до момента в 16 мача има 7 гола и една асистенция. Той вече е бил следен от главните скаути на ЦСКА Методи Томанов и на Левски – Красимир Петров. Вече дори се твърди, че „армейците“ са влезли в контакт за неговото привличане. По този повод „Мач Телеграф“ се свърза с неговия мениджър Джери Перейра.

„Всички тези слухове не влияят добре и на самия футболист. Той е тук само няколко месеца, а вече го свързват с ЦСКА и Левски. Лео Пимента е много добър футболист, но всичко си зависи от него. Трябва да работи още много, за да стигне нивото на грандовете. Ако някой го иска, лесно ще ме намери мен или Мирчо Димитров“, коментира агентът, довел у нас някои от най-силните бразилски футболисти.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ