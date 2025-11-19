Новини
Защитник на Байерн Мюнхен предложен на Ювентус

Защитник на Байерн Мюнхен предложен на Ювентус

19 Ноември, 2025 18:30

Бое беше предлаган на "бианконерите" и в последните дни на летния трансферен прозорец, но тогава италианският клуб реши да не го привлича

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Защитникът на Байерн Мюнхен Саша Бое е бил предложен на Ювентус през последните седмици, съобщава Фабрицио Романо. Баварците искат да продадат 25-годишния френски футболист, който така и не успя да се наложи в състава.

Бое беше предлаган на "бианконерите" и в последните дни на летния трансферен прозорец, но тогава италианският клуб реши да не го привлича. Засега не е ясно какво ще е решението на "старата госпожа" за евентуален зимен трансфер на Бое.

Баварците са твърдо решение да продадат бранителя. Ако това се случи пред януари, то негов заместник няма да бъде търсен сега, а през лятото. Основен вариант за германския шампион и Дживайро Рийд от Фейенорд.


