Защитник на Байерн Мюнхен предложен на Ювентус

Защитникът на Байерн Мюнхен Саша Бое е бил предложен на Ювентус през последните седмици, съобщава Фабрицио Романо. Баварците искат да продадат 25-годишния френски футболист, който така и не успя да се наложи в състава.
Бое беше предлаган на "бианконерите" и в последните дни на летния трансферен прозорец, но тогава италианският клуб реши да не го привлича. Засега не е ясно какво ще е решението на "старата госпожа" за евентуален зимен трансфер на Бое.
Баварците са твърдо решение да продадат бранителя. Ако това се случи пред януари, то негов заместник няма да бъде търсен сега, а през лятото. Основен вариант за германския шампион и Дживайро Рийд от Фейенорд.
Sacha Boey has been offered to Juventus again in the past few days and weeks. The Frenchman was already offered to Juve in the final days of the summer transfer window but the Italian club decided against the move. It remains to be seen what Juventus' new sporting director will… pic.twitter.com/PGKn6Ljb0q— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) November 18, 2025
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА