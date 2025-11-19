Новини
Ето кой ще стане най-възрастният треньор на Световно първенство

19 Ноември, 2025 17:45

78-годишният специалист ръководи националния отбор на Кюрасао

Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Селекционерът на Кюрасао - Дик Адвокаат, ще се превърне в най-възрастният треньор, ръководил отбор на Световно първенство по футбол, съобщи Ройтерс.

78-годишният специалист ръководи националния отбор на карибската страна от януари 2024 година, като за този период е записал 11 победи, 6 равенства и само 2 загуби, включително и 1:1 срещу Канада през лятото в груповата фаза на КОНКАКАФ Голд Къп.

Адвокаат е водил два отбора на Световно първенство до момента - начело през 1994 година и Република Корея през 2006. С участието си догодина той ще подобри рекорда на Ото Рехагел за най-възрастен треньор в турнира. Германецът беше на 71 години, когато изведе Гърция на финалите в Южна Африка през 2010.

Отборът на Кюрасао осигури първото си класиране за надпреварата след като извоюва нулево равенство срещу Ямайка в последния мач от група H от квалификациите за зона КОНКАКАФ.

Островната държава е и страната с най-малобройно население, която е достигала Световно първенство, с малко над 150 хиляди души. Досега този рекорд се държеше от Исландия, която дебютира на Мондиал 2018.


  • 1 Ффхйн

    0 0 Отговор
    Който я написал тази статия, прочете ли я после да види какво е написал.

    22:23 19.11.2025

