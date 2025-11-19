Хари Кейн ще вземе решение за бъдещето си в следващите седмици

Байерн Мюнхен ще стартира преговори за удължаване на договора на Хари Кейн в следващите седмици, информира Флориан Плетенберг. Настоящият контракт на англичанина е до лятото на 2027 година, но желанието на баварците е той да остане по-дълго в клуба.

Информацията гласи, че Кейн не е дал никакви индикации, че иска да напусне клуба и се очаква разговорите да минат гладко.

През последните седмици се появиха информации, че интерес към 32-годишния англичанин има от страна на Барселона. Нападателят има откупна клауза в своя договор на стойност 65 млн. евро, като тя трябва да бъде активирана до края на януари 2025 година, а евентуална сделка да се осъществи през следващото лято.

🚨💣 Talks between Kane and Bayern Munich will begin in the coming weeks to extend his contract !



There's no indication that Kane wants to leave the club.



(🗞️ @Plettigoal) pic.twitter.com/CsDIG1LKZk — Bayern Focus (@FCBayernFocus) November 19, 2025

До подобен развой обаче е малко вероятно да се стигне, като нагласите на всички страни са, че Кейн ще преподпише с Байерн. Самият той нееднократно заяви в последно време, че се чувства отлично в Мюнхен, а треньорът Венсан Компани е извел играта му до друго ниво.

През този сезон Кейн има 23 гола в 17 мача във всички турнири.