Хари Кейн ще вземе решение за бъдещето си в следващите седмици

19 Ноември, 2025 21:59 1 030 0

Настоящият контракт на англичанина е до лятото на 2027 година, но желанието на баварците е той да остане по-дълго в клуба

Хари Кейн ще вземе решение за бъдещето си в следващите седмици - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Байерн Мюнхен ще стартира преговори за удължаване на договора на Хари Кейн в следващите седмици, информира Флориан Плетенберг. Настоящият контракт на англичанина е до лятото на 2027 година, но желанието на баварците е той да остане по-дълго в клуба.

Информацията гласи, че Кейн не е дал никакви индикации, че иска да напусне клуба и се очаква разговорите да минат гладко.

През последните седмици се появиха информации, че интерес към 32-годишния англичанин има от страна на Барселона. Нападателят има откупна клауза в своя договор на стойност 65 млн. евро, като тя трябва да бъде активирана до края на януари 2025 година, а евентуална сделка да се осъществи през следващото лято.

До подобен развой обаче е малко вероятно да се стигне, като нагласите на всички страни са, че Кейн ще преподпише с Байерн. Самият той нееднократно заяви в последно време, че се чувства отлично в Мюнхен, а треньорът Венсан Компани е извел играта му до друго ниво.

През този сезон Кейн има 23 гола в 17 мача във всички турнири.


