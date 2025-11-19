Новини
Заговориха за завръщане на Меси в Барселона

19 Ноември, 2025 21:32 1 136 3

Меси носи екипа на Интер Маями в САЩ, а за последно игра за Барса през 2021 година

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кандидатът за президент на Барселона Виктор Фонт иска да покани клубната легенда Лионел Меси в испанския шампион.

"Трябва да приветстваме Лионел Меси възможно най-скоро и да направим всичко възможно, за да гарантираме, че той ще получи ролята, която каза, че иска. Всички фенове на Барса биха искали да го видят да играе. Изграждането на негова статуя не е достатъчно. Всичко зависи от него. Като фен настръхвам при мисълта той да играе отново за Барселона. Това, което не бива да правите, е да се опитвате да го експлоатирате. Лапорта е правил това много пъти. Особено ярък пример бяха последните избори, имаше и неизпълнено обещание. Меси не може да бъде експлоатиран. Първото нещо, което ще направя след като спечеля, е да вдигна телефона и да му се обадя. Това ще бъде първото телефонно обаждане, което ще направя. Все още не е осъществен контакт с него или с някой от близките му. Наша отговорност е да разговаряме с всеки, който може да допринесе за бъдещето на клуб", заяви Фонт, цитиран от вестник Спорт.

Меси носи екипа на Интер Маями в САЩ, а за последно игра за Барса през 2021 година. Президентските избори в каталунския клуб ще бъдат проведени през 2026 година.


Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 6 гласа.
  • 1 Куратор

    3 1 Отговор
    Това е като Борисов да се завърне в ареста 😌

    21:35 19.11.2025

  • 2 Читател

    0 1 Отговор
    Върнете го отново да ви фалира 2 път.

    23:13 19.11.2025

  • 3 бобошен

    0 1 Отговор
    Я,пак ще си меси в Барцелооонааа!

    08:47 20.11.2025

