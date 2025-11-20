Новини
Спорт »
Световен футбол »
Английският шампион планира трансферна бомба със звезда на Реал Мадрид

Английският шампион планира трансферна бомба със звезда на Реал Мадрид

20 Ноември, 2025 15:30 1 445 4

  • ливърпул-
  • футбол-
  • реал мадрид-
  • винисиус жуниор-
  • трансфер

Според информацията, причината за интереса на „червените“ е, че отношенията между бразилеца и наставника на „белите“ Шаби Алонсо продължават да остават напрегнати

Английският шампион планира трансферна бомба със звезда на Реал Мадрид - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Английският шампион Ливърпул проявява сериозен интерес към звездата на Реал Мадрид Винисиус Жуниор и обмисля да отправи оферта в размер на 100 милиона евро, твърди Fichajes.

Според информацията, причината за интереса на „червените“ е, че отношенията между бразилеца и наставника на „белите“ Шаби Алонсо продължават да остават напрегнати. Всичко започна по време на „Ел Класико“, когато испанецът извади Винисиус през второто полувреме срещу Барселона, което изобщо не се хареса на футболиста. Впоследствие двамата „заровиха томахавката“, но в Испания продължават да твърдят, че са в обтегнати отношения.

Още повече, че бразилското крило иска сериозно увеличение на заплатата си, за да подпише нов договор с Реал. Настоящото му споразумение изтича през лятото на 2027-а година и наскоро медиите писаха, че ако не се стигне до споразумение, то от "Сантиаго Бернабеу" ще бъдат готови да се разделят със своя играч.

От тактическа гледна точка Винисиус би се вписал идеално по лявото крило на мърсисайдци, като естествено допълнение към Мохамед Салах на противоположния фланг. Неговата скорост, дрибъл и способност да разкъсва защитата биха дали на Ливърпул още по-голям баланс и допълнителни опции в предни позиции, особено, след като клубът изпитва нужда от нови офанзивни решения.


Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Спиро Киров

    3 7 Отговор
    Кви са тия Ливърпул и с какво се занимават?

    15:38 20.11.2025

  • 2 Това ще

    4 1 Отговор
    бъде мн неудачна покупка на който и да е клуб.

    17:02 20.11.2025

  • 3 Руснаков

    4 0 Отговор
    Дано да стане,да троши други нерви...Кроос се изказа че много пъти му е казвал да е по умерен,ама опушеният е твърдоглав...всичко рефлектирало върху играчите...

    17:28 20.11.2025

  • 4 Ливърпул

    2 0 Отговор
    платиха чувствително повече за Исак, който в печелил трофея на Мики Маус от входа на декатлона, за Вирц, който има една Бундеслига. Винисиус е леке и може да се държи безобразно, но влезе ли във форма и играе ли, е минимум от топ 10 в света, много минимум е това. Как Реал ще го продаде само за 100 млн евро?

    17:44 20.11.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ