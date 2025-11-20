Английският шампион планира трансферна бомба със звезда на Реал Мадрид

Английският шампион Ливърпул проявява сериозен интерес към звездата на Реал Мадрид Винисиус Жуниор и обмисля да отправи оферта в размер на 100 милиона евро, твърди Fichajes.

Според информацията, причината за интереса на „червените“ е, че отношенията между бразилеца и наставника на „белите“ Шаби Алонсо продължават да остават напрегнати. Всичко започна по време на „Ел Класико“, когато испанецът извади Винисиус през второто полувреме срещу Барселона, което изобщо не се хареса на футболиста. Впоследствие двамата „заровиха томахавката“, но в Испания продължават да твърдят, че са в обтегнати отношения.

Още повече, че бразилското крило иска сериозно увеличение на заплатата си, за да подпише нов договор с Реал. Настоящото му споразумение изтича през лятото на 2027-а година и наскоро медиите писаха, че ако не се стигне до споразумение, то от "Сантиаго Бернабеу" ще бъдат готови да се разделят със своя играч.

От тактическа гледна точка Винисиус би се вписал идеално по лявото крило на мърсисайдци, като естествено допълнение към Мохамед Салах на противоположния фланг. Неговата скорост, дрибъл и способност да разкъсва защитата биха дали на Ливърпул още по-голям баланс и допълнителни опции в предни позиции, особено, след като клубът изпитва нужда от нови офанзивни решения.