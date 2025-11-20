Новини
Разкриха името на новия треньор на Лудогорец

20 Ноември, 2025 15:45 1 879 4

  • норвегия-
  • пер-матиас хьогмо-
  • футбол

Очаква се потвърдение от българския шампион

Разкриха името на новия треньор на Лудогорец - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Бившият селекционер на националния отбор на Норвегия Пер-Матиас Хьогмо ще бъде новият треньор на Лудогорец, съобщава „Афтонбладет“. Новината обаче не е потвърдена от българския шампион.

65-годишният специалист ще вземе със себе си Кристофер Аугустсон, който в момента е помощник-треньор на шведския шампион Мялби.

Очаква се в следващите дни двамата да подпишат своите договори, ако не се случи нещо извънредно.

Разкриха името на новия треньор на Лудогорец

Пер-Матиас Хьогмо за последно беше начело на Молде. През кариерата си е водил редица национални селекции на Норвегия. Освен на мъжкия представителен тим (2013-2016 г.) е водил формациите от 15 и до 21-годишни, както и на женския национален отбор. С дамите печели олимпийска титла от Сидни 2000.

На клубно ниво Хьогмо е бил треньор на Тромсьо, Фосум, Мос, Розенборг, Юргорден, Фредрикстад, Хекен (Швеция), Урава Ред Даймъндс (Япония) и Молде. През 2022 г. става шампион на Швеция с Хекен, а през сезон 2022/23 печели Купата на страната.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    2 2 Отговор
    Братя Домусчиев не трябваше да гонят Руи Мота, треньора не беше виновен. Надали в следващите 10 години ще намерят по-добър треньор от Мота. Ще се види напролет, очаквав Лудогерец този шампионат да завърши на 3-4 място. Само вратарите, Сон, Чочев, Станислав Иванов играят нещо, може би и Текпетей. Всички други са за гонене, особено Недялков. Като им гледам голмайсторите на Лудогорец, Спас Делев се справя по-добре в Локото.

    13:58 20.11.2025

  • 2 Последния Софиянец

    0 2 Отговор
    Белите мечки ще ни учат на футбол?! Олеле!

    14:01 20.11.2025

  • 3 ДелиОрманския

    3 0 Отговор
    прекалено е интелигентен за тия сбирщина аборигени, ще му развалят характеристиката за нула време .......

    14:55 20.11.2025

  • 4 каунь

    2 0 Отговор
    чиче Гоше! Требе и некои "неизвестен" бразилец като Вандерсон, Марселиньо и магия продадоха си класните нападатели за пари смениха бизнеса със соларни панели и футбола умре наситиха се

    15:09 20.11.2025

