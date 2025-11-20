Разкриха името на новия треньор на Лудогорец

Бившият селекционер на националния отбор на Норвегия Пер-Матиас Хьогмо ще бъде новият треньор на Лудогорец, съобщава „Афтонбладет“. Новината обаче не е потвърдена от българския шампион.

65-годишният специалист ще вземе със себе си Кристофер Аугустсон, който в момента е помощник-треньор на шведския шампион Мялби.

Очаква се в следващите дни двамата да подпишат своите договори, ако не се случи нещо извънредно.

Пер-Матиас Хьогмо за последно беше начело на Молде. През кариерата си е водил редица национални селекции на Норвегия. Освен на мъжкия представителен тим (2013-2016 г.) е водил формациите от 15 и до 21-годишни, както и на женския национален отбор. С дамите печели олимпийска титла от Сидни 2000.

На клубно ниво Хьогмо е бил треньор на Тромсьо, Фосум, Мос, Розенборг, Юргорден, Фредрикстад, Хекен (Швеция), Урава Ред Даймъндс (Япония) и Молде. През 2022 г. става шампион на Швеция с Хекен, а през сезон 2022/23 печели Купата на страната.