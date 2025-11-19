Новини
Тони Кроос за Винисиус: Много пъти съм му казвал, че трябва да спре

19 Ноември, 2025 17:00

  • тони кроос-
  • футбол-
  • реал мадрид-
  • винисиус жуниор

Кроос сподели, че още тогава е бил обезпокоен от жестовете, провокациите и постоянните сблъсъци на Винисиус със съперници, съдии и публика

Тони Кроос за Винисиус: Много пъти съм му казвал, че трябва да спре - 1
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Тони Кроос отново повдигна завесата за отношенията си с Винисиус Жуниор по време на общия им престой в Реал Мадрид. Германецът, който се оттегли от футбола миналата година, призна в Дюселдорф, че поведението на бразилската звезда често е създавало напрежение в отбора.

Кроос сподели, че още тогава е бил обезпокоен от жестовете, провокациите и постоянните сблъсъци на Винисиус със съперници, съдии и публика. „Много пъти съм му казвал, че трябва да спре. Оставаш с усещането, че отборът страда от това. Разбираемо е, че може да дразни – било то опонент, съдия или феновете“, обясни бившият халф по време на ангажиментите си около турнира Icon League.

По думите му, напрежението никога не е било само индивидуално. В съблекалнята всички усещали, че конфронтациите около Винисиус отнемат фокуса и натоварват и останалите. „Като отбор имахме чувството, че всичко се обръща срещу нас заради случващото се около него“, заяви Кроос.

Световният шампион от 2014 г. разкри и че многократно е опитвал да успокои нападателя директно на терена, за да го държи в неговия ритъм и да не губи концентрация. „Винаги съм му казвал: ‘Толкова си добър, че всичко това не ти е нужно’. Опитвах се да го предпазя от самия него“, допълни легендата на Германия.


Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 16 гласа.
  1 Специалиста

    15 1 Отговор
    17:24 19.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

