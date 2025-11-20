Волейболният Левски загуби първия си мач срещу Лас Палмас

Мъжкият волейболен тим на Левски отстъпи с 0:3 (17:25, 23:25, 18:25) при гостуването си на испанския „Лас Палмас“ в първа среща от решителния плейоф за влизане в групите на Шампионската лига.

Така воденият от Николай Желязков тим е изправен пред много тежка задача за реванша в зала „Левски София“ на 26 ноември от 20,00 часа и ще се нуждае от подкрепата на своите фенове в опит да стигне до 3:0 или 3:1 срещу определено силния съперник. При такъв сценарий „златен“ гейм би решил крайния изход.

След изморителното пътуване до Канарските острови „сините“ влязоха трудно в мача.

Във втория гейм успяха да догонят отново откъсналия се съперник и стигнаха максимално близо до него, но домакините все пак взеха своето.

Третата част се разви подобно на първата, като в края при изяснен изход пусна в игра младоците Петьо Иванов, Петко Петков и Димитър Пейчинов.

Най-резултатен за „Левски“ бе Тодор Скримов с 10 точки (1 ас). 9 добави Гордан Люцканов (1 ас, 1 блок), а с 8 (1 ас) завърши Юлиан Вайзиг.

За „Лас Палмас“, в чийто състав са кубинската легенда с италиански паспорт Османи Хуанторена и българският разпределител Добромир Димитров, по 12 точки реализираха Николас Бруно и Безера Соуза.