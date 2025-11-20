Бешикташ с оферта за Марк-Андре тер Стеген

Турският футболен колос Бешикташ е отправил официално предложение към Барселона за германския страж Марк-Андре тер Стеген, съобщават испански медии.

„Черните орли“ са изразили желание да привлекат опитния вратар под наем до края на настоящия сезон, като поемат изцяло неговото възнаграждение, без да предвиждат трансферна сума на този етап.

Според информация на изданието „Спорт“, в договора ще бъде включена опция за окончателно закупуване на Тер Стеген през лятото срещу 8 милиона евро.

Така Бешикташ се надява да подсили вратарския си пост с доказан професионалист, който има богат опит в европейския футбол.

В момента Тер Стеген се възстановява от контузия и не попада в плановете на новия наставник на Барселона – Ханзи Флик.

Крайното решение за бъдещето си обаче ще вземе самият германски национал, който трябва да прецени дали да приеме предизвикателството в турската Суперлига.