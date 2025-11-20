Новини
Бешикташ с оферта за Марк-Андре тер Стеген

20 Ноември, 2025 08:28 705 0

  • футбол-
  • бешикташ-
  • барселона -
  • страж -
  • марк-андре тер стеген-
  • вратар-
  • турция

В момента вратарят на Барселона се възстановява от контузия

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Турският футболен колос Бешикташ е отправил официално предложение към Барселона за германския страж Марк-Андре тер Стеген, съобщават испански медии.

„Черните орли“ са изразили желание да привлекат опитния вратар под наем до края на настоящия сезон, като поемат изцяло неговото възнаграждение, без да предвиждат трансферна сума на този етап.

Според информация на изданието „Спорт“, в договора ще бъде включена опция за окончателно закупуване на Тер Стеген през лятото срещу 8 милиона евро.

Така Бешикташ се надява да подсили вратарския си пост с доказан професионалист, който има богат опит в европейския футбол.

В момента Тер Стеген се възстановява от контузия и не попада в плановете на новия наставник на Барселона – Ханзи Флик.

Крайното решение за бъдещето си обаче ще вземе самият германски национал, който трябва да прецени дали да приеме предизвикателството в турската Суперлига.


