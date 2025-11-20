Никола Йокич продължава да пише история: Трети пореден трипъл-дабъл и нова победа за Денвър Нъгетс

Сръбският маестро Никола Йокич отново бе в центъра на събитията, след като изведе Денвър Нъгетс до впечатляващ успех като гост над Ню Орлиънс Пеликанс със 125:118. Двубоят, изпълнен с динамика и обрати, затвърди статута на Йокич като един от най-ярките таланти в лигата.

Центърът на Денвър демонстрира за пореден път изключителната си форма, записвайки трети пореден трипъл-дабъл. Сърбинът завърши срещата с 28 точки, 11 борби и 12 асистенции, като отново бе двигателят на своя отбор. Само преди дни Йокич блесна с 36 точки, 18 борби и 13 асистенции срещу Чикаго Булс, а срещу Минесота Тимбъруулвс добави 27 точки, 12 борби и 11 асистенции към статистиката си.

Сезонът за Никола Йокич върви повече от успешно – в 14 изиграни мача той бележи средно по 29,1 точки, овладява 13,2 борби и раздава 11,1 асистенции. Тези резултати го нареждат сред най-ефективните играчи в НБА и затвърждават лидерската му роля в Денвър.

Пейтън Уотсън също се отличи с блестящо представяне, реализирайки 32 точки и овладявайки 12 борби, което допринесе значително за успеха на Нъгетс. От другата страна, за Пеликанс, Дерик Куин се разписа с 30 точки, а Трей Мърфи добави още 23, но усилията им не бяха достатъчни за обрат.

С тази победа Денвър Нъгетс вече имат 11 успеха от 14 мача и заемат престижното второ място в Западната конференция. За разлика от тях, Ню Орлиънс Пеликанс продължават да изпитват трудности, като записаха 13-а загуба от 15 срещи и се намират на дъното на класирането.