Тибо Куртоа разкри своя Топ 3 на вратарите в световния футбол

Един от най-изявените вратари на съвременния футбол, Тибо Куртоа, сподели своите лични фаворити сред стражите на световната сцена. Въпреки че самият той е считан за еталон на вратарското изкуство и пази цветовете на Реал Мадрид и белгийския национален отбор, Куртоа изненадващо не включи себе си в престижната си класация.

В интервю, което предизвика интерес сред феновете и анализаторите, 33-годишният белгиец откровено заяви: „Без съмнение съм сред най-добрите, но всеки има своите предпочитания. Ако трябва да избера трима, без да броя себе си, бих поставил Ян Облак на първо място – той демонстрира изключителна форма този сезон. Много харесвам и Алисон, макар че в момента е извън терена заради травма. Третият ми избор е Давид Рая, който също заслужава място сред елита.“

Изборът на Куртоа подчертава уважението му към колегите и обективния му поглед върху играта.