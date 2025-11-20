Новини
Спорт »
Световен футбол »
Тибо Куртоа разкри своя Топ 3 на вратарите в световния футбол

Тибо Куртоа разкри своя Топ 3 на вратарите в световния футбол

20 Ноември, 2025 12:42 1 393 3

  • тибо куртоа-
  • топ 3 вратари-
  • ян облак-
  • алисон бекер-
  • давид рая-
  • реал мадрид-
  • футбол-
  • класация-
  • световен футбол-
  • новини

Ян Облак е на първо място

Тибо Куртоа разкри своя Топ 3 на вратарите в световния футбол - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Един от най-изявените вратари на съвременния футбол, Тибо Куртоа, сподели своите лични фаворити сред стражите на световната сцена. Въпреки че самият той е считан за еталон на вратарското изкуство и пази цветовете на Реал Мадрид и белгийския национален отбор, Куртоа изненадващо не включи себе си в престижната си класация.

В интервю, което предизвика интерес сред феновете и анализаторите, 33-годишният белгиец откровено заяви: „Без съмнение съм сред най-добрите, но всеки има своите предпочитания. Ако трябва да избера трима, без да броя себе си, бих поставил Ян Облак на първо място – той демонстрира изключителна форма този сезон. Много харесвам и Алисон, макар че в момента е извън терена заради травма. Третият ми избор е Давид Рая, който също заслужава място сред елита.“

Изборът на Куртоа подчертава уважението му към колегите и обективния му поглед върху играта.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Според мене

    2 1 Отговор
    Големата Перука
    Малката Перука
    Урсула

    Коментиран от #2, #3

    13:18 20.11.2025

  • 2 Вуцовщина неизкоренима

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Според мене":

    Забрави малката овча глава!

    13:32 20.11.2025

  • 3 ИСТИНАТА

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Според мене":

    Русия ни е обявила студена война, обявявайки България за вражеска държава!

    Защо Копейкин и шайката му още не са в затвора?

    чл.100 НК- Български гражданин, който във време на обявена или започната война,
    постъпи доброволно в редовете на неприятелска войска или въоръжена група
    или участвува във враждебно действие против Републиката, ИЛИ ПОД КАКВАТО И ДА Е ФОРМА ПРЕМИНЕ НА СТРАНАТА НА НЕПРИЯТЕЛЯ,
    се наказва с лишаване от свобода
    от десет до двадесет години, с доживотен затвор или с доживотен затвор без замяна.

    Ботев и Левски, Стамболов и Бенковски, Гоце и Ванче, щяха собственоръчно да разстрелят руските мекерета Радев, Борисов, Слави и Копейкин!

    13:35 20.11.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ