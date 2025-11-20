Новини
Левски се разделя с емблематичния си автобус – продава го на клуб от Втора лига

20 Ноември, 2025 14:43 2 055 11

Решението идва след като „сините“ наскоро инвестираха близо един милион лева в чисто ново возило

Левски се разделя с емблематичния си автобус – продава го на клуб от Втора лига - 1
Снимка: Факти.БГ
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Историческа промяна настъпва в транспортния парк на футболен клуб Левски. След години вярна служба, старият клубен автобус ще поеме по нов път – този път към Втора лига, като ще стане собственост на амбициозния Вихрен (Сандански).

Решението идва след като „сините“ наскоро инвестираха близо един милион лева в чисто нов, ултрамодерен Setra S 517 HD, който вече краси паркинга на „Герена“. Новата придобивка на Левски впечатлява с внушителните си 14 метра дължина и специална конфигурация, съобразена с нуждите на професионалните футболисти. Вместо стандартните седалки, автобусът разполага с 35 луксозни места, осигуряващи максимален комфорт и пространство за отбора по време на пътуванията из страната и чужбина.

„Това е огромна крачка напред за клуба. Гордеем се, че избрахме най-доброто за нашите играчи и фенове“, коментира изпълнителният директор Даниел Боримиров при представянето на новото возило.

Докато новият автобус вече е в експлоатация, съдбата на досегашния бе под въпрос. Първоначално се обсъждаше възможността той да бъде използван от детско-юношеската школа на Левски, но в крайна сметка бе взето решение да бъде продаден на Вихрен. Клубът от Сандански прояви сериозен интерес и след щателна техническа инспекция, автобусът получи зелена светлина за новия си дом.

Този автобус не е просто превозно средство – той е част от историята на Левски. Закупен след паметното участие на „сините“ в групите на Шампионската лига през 2006 година, машината дълго време бе символ на успеха и амбициите на столичния гранд. Със своята луксозна вътрешност и удобства, автобусът осигуряваше на футболистите комфорт и спокойствие по време на дългите пътувания.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Селтак калтак

    18 6 Отговор
    Тея селяндури се изживяват все едно са Реал например

    Коментиран от #2

    14:48 20.11.2025

  • 2 При положение

    13 1 Отговор

    До коментар #1 от "Селтак калтак":

    ... Че сме последни в групата да им вземат по един "Чавдар"!!!

    14:51 20.11.2025

  • 3 И номера

    6 2 Отговор
    Уникален - С 1:17 ШЛ има и снимка на Щирлиц.честито на Вихрен!

    15:07 20.11.2025

  • 4 Мимчят

    4 1 Отговор
    Може би става въпрос за размяна на автобус срещу перлата им -футболист.Да видим.

    15:19 20.11.2025

  • 5 Варненец

    9 2 Отговор
    Не съм експерт, даже изобщо не се интересувам от спорт, ама тези освен да се возят на автобуси и самолети, друго могат ли???

    Коментиран от #8

    15:33 20.11.2025

  • 6 Бако

    3 5 Отговор
    По добър е от китайския на кочината

    15:36 20.11.2025

  • 7 Файърфлай

    2 1 Отговор
    40 човека или 11 куци коня пише на автобуса...

    15:57 20.11.2025

  • 8 Коментиращ

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Варненец":

    Могат, да играят в дискотеки с чалгарки и да се наливат все едно са върха на ШЛ.

    Кой реши, че имената/псевдонимите на националните ни герои могат да се ползват за частни клубове???
    Нормално ли е българи да псуват Левски и Ботев???????????

    Моментално спиране на сектата наречена български футбол, докато не вкарат в пътя всяко едно звено по веригата!!!
    Не е нормално едни ритнитопковци да взимат десетки хиляди левове за абсолютно нищо насреща!!!

    16:27 20.11.2025

  • 9 МП4

    1 4 Отговор
    ЛЕВСКИ Е ВЕЧЕН !

    16:44 20.11.2025

  • 10 Нехис

    0 0 Отговор
    Автобусът е хубав, но с този цвят навява асоциация за СВИНЕ.4987

    16:56 20.11.2025

  • 11 Питанчев

    1 1 Отговор
    Сега,туй возило с миризмата ли си въри,или ще се проветря преди туй.

    17:23 20.11.2025

