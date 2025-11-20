Левски се разделя с емблематичния си автобус – продава го на клуб от Втора лига

Историческа промяна настъпва в транспортния парк на футболен клуб Левски. След години вярна служба, старият клубен автобус ще поеме по нов път – този път към Втора лига, като ще стане собственост на амбициозния Вихрен (Сандански).

Решението идва след като „сините“ наскоро инвестираха близо един милион лева в чисто нов, ултрамодерен Setra S 517 HD, който вече краси паркинга на „Герена“. Новата придобивка на Левски впечатлява с внушителните си 14 метра дължина и специална конфигурация, съобразена с нуждите на професионалните футболисти. Вместо стандартните седалки, автобусът разполага с 35 луксозни места, осигуряващи максимален комфорт и пространство за отбора по време на пътуванията из страната и чужбина.

„Това е огромна крачка напред за клуба. Гордеем се, че избрахме най-доброто за нашите играчи и фенове“, коментира изпълнителният директор Даниел Боримиров при представянето на новото возило.

Докато новият автобус вече е в експлоатация, съдбата на досегашния бе под въпрос. Първоначално се обсъждаше възможността той да бъде използван от детско-юношеската школа на Левски, но в крайна сметка бе взето решение да бъде продаден на Вихрен. Клубът от Сандански прояви сериозен интерес и след щателна техническа инспекция, автобусът получи зелена светлина за новия си дом.

Този автобус не е просто превозно средство – той е част от историята на Левски. Закупен след паметното участие на „сините“ в групите на Шампионската лига през 2006 година, машината дълго време бе символ на успеха и амбициите на столичния гранд. Със своята луксозна вътрешност и удобства, автобусът осигуряваше на футболистите комфорт и спокойствие по време на дългите пътувания.