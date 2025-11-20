Новини
Мануел Аканджи мечтае за дългосрочен престой в Интер

20 Ноември, 2025 15:03 639 0

В момента футболистът е под наем от Манчестър Сити

Мануел Аканджи мечтае за дългосрочен престой в Интер - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Швейцарският защитник Мануел Аканджи, който в момента носи екипа на Интер под наем от Манчестър Сити, изрази открито желанието си да остане трайно в редиците на "нерадзурите". 30-годишният бранител сподели пред Sport Mediaset, че се чувства изключително щастлив в Милано и се надява да подпише постоянен договор с италианския гранд.

В договора между Интер и Манчестър Сити е заложена опция за откупуване на правата на Аканджи, която може да стане задължителна при изпълнение на определени условия. Според последните информации от Апенините, ръководството на "черно-сините" е впечатлено от изявите на швейцареца и е склонно да финализира трансфера, дори и без да се активира въпросната клауза.

"Мечтая за постоянен трансфер в Интер. Ще видим как ще се развие сезонът, а след това ще обсъдим бъдещето ми с клуба. Всичко зависи от представянето ни през тази кампания, но засега съм изключително доволен от престоя си тук", заяви Аканджи.

Той не пропусна да похвали и треньорския щаб на Интер, като отдели специално внимание на младия специалист Киву: "Работата с Киву е истинско удоволствие. Той притежава модерен подход и комуникира отлично както с играчите, така и с останалите членове на екипа. Това създава страхотна атмосфера в съблекалнята."

С оглед на отличното си представяне и положителните отзиви от страна на клуба, бъдещето на Мануел Аканджи в Интер изглежда все по-светло.


