Сагата около Карлос Насар продължава с пълна сила - ето какво му предлагат, за да го измъкнат от България

Сагата около Карлос Насар продължава с пълна сила. Все още няма окончателен отговор дали той няма да се състезава за друга държава.

Няколко държави предлагат празен лист на българския щангист. Офертите са за милиони.

Насар бе специален гост на Азиатските младежки игри в Бахрейн. Това засили спекулациите, че може да се състезава за тази държава.

Бъдещето му ще стане ясно в началото на 2026 година.