Сагата около Карлос Насар продължава с пълна сила - ето какво му предлагат, за да го измъкнат от България

Сагата около Карлос Насар продължава с пълна сила. Все още няма окончателен отговор дали той няма да се състезава за друга държава.
Няколко държави предлагат празен лист на българския щангист. Офертите са за милиони.
Насар бе специален гост на Азиатските младежки игри в Бахрейн. Това засили спекулациите, че може да се състезава за тази държава.
Бъдещето му ще стане ясно в началото на 2026 година.
1 Данко Харсъзина
Коментиран от #7, #15
09:37 14.11.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 дядо поп
09:38 14.11.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 дано излезе умен и
млад
че след тва ша работи за мутрите в бг
Коментиран от #8
09:39 14.11.2025
6 Игри на волята
09:41 14.11.2025
7 честен ционист
До коментар #1 от "Данко Харсъзина":Ще ходи, само ако се съгласи да отчита на тия, с които се занимава. Иначе ще си седи у Червен брег.
09:41 14.11.2025
8 неуловим допинг
До коментар #5 от "дано излезе умен и":Та той и сега рабори за тях.
09:42 14.11.2025
9 Най-добре
09:42 14.11.2025
10 ДжурналиЗД Мисирков
Празни са ви кратуните! Като не знает нищо, защо лъжете читателите..Само до кликат ли, май муни ниедни?!
Коментиран от #16
09:44 14.11.2025
11 Ъъъъ
Коментиран от #14
09:46 14.11.2025
12 Гост
09:48 14.11.2025
13 За България
09:48 14.11.2025
14 Прасеето изнуди
До коментар #11 от "Ъъъъ":федерацията да го доведе за снимка "под герба", сега Насар има право да поиска същия, да направи тренировка в залата.
09:52 14.11.2025
15 ои8уйхътгрф
До коментар #1 от "Данко Харсъзина":Добри или лоши пари са не знам, но ето ти я едната оферта от миналата година:
- $2млн. у кеш при подписване
- $50 000 месечно за него
- $75 000 месечно за издръжка на екипа му треньори, масажисти и т.н.
- модерна тренировъчна база осигурена безплатно
- $250 000 премия за шампионска титла, $500 000 за олимпийска титла, $300 000 за рекорд
- рекламните приходи от лични спонсори са си чисто негова работа, колкото изкара- толкова
- минимално ограничение има за рекламите, че при арабите не всичко е позволено ама туй са дреболии
При положение, че щангите са далеч от доходоносен спорт и навсякъде са на държавна издръжка офертата хич не е лоша...
09:59 14.11.2025
16 Ветеран от Протеста
До коментар #10 от "ДжурналиЗД Мисирков":Да ти предложат празен Чек означава ,че можеш да напишеш каквато си сума искаш там Неограничено бе ,малоумник...Колкото си искаш милиона или милиарда....
10:01 14.11.2025
17 дядото
10:03 14.11.2025
18 Гълъб Боевски
10:04 14.11.2025