Сагата около Карлос Насар продължава с пълна сила - ето какво му предлагат, за да го измъкнат от България

14 Ноември, 2025 09:33

Офертите са за милиони

Сагата около Карлос Насар продължава с пълна сила - ето какво му предлагат, за да го измъкнат от България - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Сагата около Карлос Насар продължава с пълна сила. Все още няма окончателен отговор дали той няма да се състезава за друга държава.

Няколко държави предлагат празен лист на българския щангист. Офертите са за милиони.

Насар бе специален гост на Азиатските младежки игри в Бахрейн. Това засили спекулациите, че може да се състезава за тази държава.

Бъдещето му ще стане ясно в началото на 2026 година.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Данко Харсъзина

    28 0 Отговор
    Ако му дават добри пари, да ходи. Няма защо да се занимава с местните мутри и наркодилъри.

    Коментиран от #7, #15

    09:37 14.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 дядо поп

    16 0 Отговор
    Бъдете сигурни , че "сагата" няма да продължи още много.

    09:38 14.11.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 дано излезе умен и

    16 0 Отговор
    да одите да направи некой лев докато е
    млад
    че след тва ша работи за мутрите в бг

    Коментиран от #8

    09:39 14.11.2025

  • 6 Игри на волята

    12 0 Отговор
    Ще е глупаво да предпочете племето пред индивидуално предимство

    09:41 14.11.2025

  • 7 честен ционист

    1 6 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    Ще ходи, само ако се съгласи да отчита на тия, с които се занимава. Иначе ще си седи у Червен брег.

    09:41 14.11.2025

  • 8 неуловим допинг

    1 5 Отговор

    До коментар #5 от "дано излезе умен и":

    Та той и сега рабори за тях.

    09:42 14.11.2025

  • 9 Най-добре

    0 7 Отговор
    Да отиде да се състезава за Родината си като Наим

    09:42 14.11.2025

  • 10 ДжурналиЗД Мисирков

    10 1 Отговор
    "Ето какво предлагат, за да го измъкнат" - И... О какво да видя? Потресающо! Предлагат..."Празен лист"!
    Празни са ви кратуните! Като не знает нищо, защо лъжете читателите..Само до кликат ли, май муни ниедни?!

    Коментиран от #16

    09:44 14.11.2025

  • 11 Ъъъъ

    9 0 Отговор
    Истината е, че човек хвърля много време, средства и труд в спорта, за да не получава след това нищо! Ако Родината не му дава пари, то е логично да се състезава там където получава това за което е хвърлил много труд. Това е.

    Коментиран от #14

    09:46 14.11.2025

  • 12 Гост

    0 3 Отговор
    Насар ще направи още една олимпиада за България и след това още две за Бахрейн.

    09:48 14.11.2025

  • 13 За България

    8 0 Отговор
    направи много. Време е да направи нещо и за бъдещето си. НИКОЙ НЯМА ПРАВО ДА ГО СЪДИ И ДА ОПРЕДЕЛЯ БЪДЕЩЕТО МУ.

    09:48 14.11.2025

  • 14 Прасеето изнуди

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "Ъъъъ":

    федерацията да го доведе за снимка "под герба", сега Насар има право да поиска същия, да направи тренировка в залата.

    09:52 14.11.2025

  • 15 ои8уйхътгрф

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    Добри или лоши пари са не знам, но ето ти я едната оферта от миналата година:

    - $2млн. у кеш при подписване
    - $50 000 месечно за него
    - $75 000 месечно за издръжка на екипа му треньори, масажисти и т.н.
    - модерна тренировъчна база осигурена безплатно
    - $250 000 премия за шампионска титла, $500 000 за олимпийска титла, $300 000 за рекорд
    - рекламните приходи от лични спонсори са си чисто негова работа, колкото изкара- толкова
    - минимално ограничение има за рекламите, че при арабите не всичко е позволено ама туй са дреболии

    При положение, че щангите са далеч от доходоносен спорт и навсякъде са на държавна издръжка офертата хич не е лоша...

    09:59 14.11.2025

  • 16 Ветеран от Протеста

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "ДжурналиЗД Мисирков":

    Да ти предложат празен Чек означава ,че можеш да напишеш каквато си сума искаш там Неограничено бе ,малоумник...Колкото си искаш милиона или милиарда....

    10:01 14.11.2025

  • 17 дядото

    1 0 Отговор
    бягай младо момче,бягай докато имаш цена.в тази територия и дебелаците ни нямаш друго бъдеще,освен да те разиграват и богатеят на твой гръб.

    10:03 14.11.2025

  • 18 Гълъб Боевски

    0 0 Отговор
    Приемай момче ,иначе по моя път

    10:04 14.11.2025

