Обявиха Меси за най-добрия играч на Барселона за XXI-и век: Исках да прекарам цялата си кариера тук

20 Ноември, 2025 19:29 1 098 1

Поради натоварен график Меси не успя да присъства на церемонията в Мадрид

Обявиха Меси за най-добрия играч на Барселона за XXI-и век: Исках да прекарам цялата си кариера тук - 1
Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Нападателят на Интер Маями - Лионел Меси, бе обявен за най-добър играч на Барселона на XXI-ви век в анкета на каталунското издание Sport.es. Директорът на медията - Жоан Веилс, пътува лично до Маями, за да връчи трофея на 38-годишния аржентинец на тренировъчната база на настоящия му клуб.

Поради натоварен график Меси не успя да присъства на церемонията в Мадрид. След получаване на наградата беше показано видео на фенове на Барселона, които му благодарят за годините му в клуба и града.

Самият аржентинец пък отново се върна към спомените си от раздялата с каталунците. Легендарният бивш футболист на Барса призна, че е искал да прекара цялата си кариера с екипа на „блаугранас“.

„Истината е, че преживяхме много заедно, както добри, така и лоши, което е нормално за дълга кариера. Не всичко е розово и има трудни моменти. Но това е моят дом, моето място, моите хора. С удоволствие бих прекарал цялата си кариера там, без да се местя в друг клуб. И... бих играл само там, в Европа“.

„За съжаление, нещата се развиха различно, но винаги ще пазя спомените за всички моменти, които прекарахме заедно. И съм благодарен за това. Отдавна не бях в Барселона, откакто бях на стадиона. Трябваше да напусна клуба без фенове заради пандемията, така че беше необичайна година. И, е, има толкова много прекрасни спомени, голямо благодаря на всички, които участваха. И, разбира се, изпитвам специална обич към всички“.

„Разбира се, че ще се върна. Ще бъда на стадиона като всеки друг фен, ще подкрепям отбора, клуба, просто още един фен. В момента вероятно ще бъда тук още няколко години, но ще се върнем в Барселона, защото, както винаги съм казвал, това е моето място, моят дом. Много ни липсва, така че определено ще се върнем там“, коментира Меси.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ?????

    5 3 Отговор
    Абе не че Меси не е добър ама до края на 21 век има още 75 години.

    19:36 20.11.2025

