Националите ни с кошмарна статистика

20 Ноември, 2025 21:28

  • футбол-
  • българия-
  • национален отбор

Тогава нашият тим завърши четвърти в група с Румъния, Дания и Гърция, но с актив от една победа, едно равенство и 4 загуби

Националите ни с кошмарна статистика - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова

България завърши на последно място в група Е от световните квалификации.

За последно бяхме на дъното в пресявките за мондиала в Италия през 1990 година. Тогава нашият тим завърши четвърти в група с Румъния, Дания и Гърция, но с актив от една победа, едно равенство и 4 загуби.

През тази година България финишира групата с едва 3 отбелязани гола, както и 3 автогола. България победи за пръв път след 368 дни. Предишната бе на 15 ноември 2024-а - с 1:0 като гост на Люксембург в мач от Лигата на нациите. Така тимът сложи край на кошмарна серия от 10 двубоя без успех, който включваше две равенства и 8 загуби.

Трикольорите отбелязаха 2 гола след 2-годишно чакане. Предишният път бе на 19 ноември при 2:2 като гост на Сърбия в квалификациите за европейското.

За втори път тимът ни допуска 19 гола в световни квалификации. Предишният път бе в тези за мондиала в Русия през 2018 година. Тогава обаче ги инкасирахме за 10 срещи, а сега само за 6.

Никога през сегашния век пък не сме допускали толкова голове във вратата си в рамките на една календарна година - цели 29 в 10 срещи. Вкараните голове са 7. През 2004-а инкасирахме 22 попадения, но в 13 двубоя, информира "Тема спорт".


