Националите ни с кошмарна статистика

България завърши на последно място в група Е от световните квалификации.
За последно бяхме на дъното в пресявките за мондиала в Италия през 1990 година. Тогава нашият тим завърши четвърти в група с Румъния, Дания и Гърция, но с актив от една победа, едно равенство и 4 загуби.
През тази година България финишира групата с едва 3 отбелязани гола, както и 3 автогола. България победи за пръв път след 368 дни. Предишната бе на 15 ноември 2024-а - с 1:0 като гост на Люксембург в мач от Лигата на нациите. Така тимът сложи край на кошмарна серия от 10 двубоя без успех, който включваше две равенства и 8 загуби.
Трикольорите отбелязаха 2 гола след 2-годишно чакане. Предишният път бе на 19 ноември при 2:2 като гост на Сърбия в квалификациите за европейското.
За втори път тимът ни допуска 19 гола в световни квалификации. Предишният път бе в тези за мондиала в Русия през 2018 година. Тогава обаче ги инкасирахме за 10 срещи, а сега само за 6.
Никога през сегашния век пък не сме допускали толкова голове във вратата си в рамките на една календарна година - цели 29 в 10 срещи. Вкараните голове са 7. През 2004-а инкасирахме 22 попадения, но в 13 двубоя, информира "Тема спорт".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🛌🛌🛌
21:32 20.11.2025
2 ООрана държава
22:21 20.11.2025
3 Пецата
22:29 20.11.2025
4 Точен
Коментиран от #5, #7
22:40 20.11.2025
5 Герп боклуци
До коментар #4 от "Точен":Демо... кое?
Коментиран от #6
22:56 20.11.2025
6 Пловдив
До коментар #5 от "Герп боклуци":деМоНОкрацията - няма абсолютно нищо общо с демокрацията.
23:29 20.11.2025
7 КофтиМатриал
До коментар #4 от "Точен":ко е демокрация ве ?
23:32 20.11.2025