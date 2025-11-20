Новини
Арсенал изправен пред огромни проблеми преди серията от тежки мачове

20 Ноември, 2025 20:28 871 1

Вместо обаче да разполага с обновен и освежен състав, мениджърът Микел Артета е изправен пред неочаквано сериозни кадрови главоболия

Арсенал изправен пред огромни проблеми преди серията от тежки мачове - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Националната пауза приключи и лидерът в английската Висша лига - Арсенал, отново насочва поглед към първенството. Вместо обаче да разполага с обновен и освежен състав, мениджърът Микел Артета е изправен пред неочаквано сериозни кадрови главоболия.

Въпреки инвестираните около 250 милиона паунда за подсилване на дълбочината в отбора, контузиите продължават да се трупат тревожно. В следващите осем дни „артилеристите“ ги очаква изключително тежка серия – дербито с Тотнъм Хотспър, сблъсъкът с Байерн Мюнхен м Шампионската лига и после ново лондонско дерби срещу Челси. Този период може да се окаже ключов за амбициите на клуба, особено след разочароващото равенство 2:2 срещу Съндърланд преди паузата.

Най-голямото притеснение е свързано с Габриел Магаляеш, който получи травма в последния мач на Бразилия срещу Сенегал. Прогнозите за възстановяване са около месец, което означава, че основният централен защитник вероятно ще пропусне и натоварената празнична програма, връщайки се най-рано в началото на новата 2026-а година.

Кай Хавертц остава извън терените, като селекционерът на Германия Юлиан Нагелсман призна, че процесът на възстановяване се забавя и няма да приключи в очакваните срокове. Капитанът Мартин Йодегор също продължава да изпитва болки в коляното и според наставника на Норвегия Стале Солбакен неговото завръщане не е близо. Виктор Гьокереш, който стартира сезона неубедително, също лекува травма, а конкретна дата за завръщането му все още липсва.

Най-оптимистичните новини за Арсенал идват от състоянието на Габриел Мартинели. Има шанс крилото да се появи на резервната скамейка още през уикенда, макар някои прогнози да сочат, че може да са нужни още 10 до 14 дни, за да бъде напълно готов за игра.


