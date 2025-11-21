Новини
Президентът на Барселона тръшна вратата на Меси

21 Ноември, 2025 06:11 1 873 3

  • лионел меси-
  • футбол-
  • интер маями-
  • барселона-
  • жоан лапорта

Изминаха повече от четири години, откакто световната суперзвезда напусна "Блаугранас" при изключително разочароващи обстоятелства

Президентът на Барселона тръшна вратата на Меси - 1
Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

След като Лионел Меси направи изненадващо посещение на обновения стадион „Камп Ноу“ по-рано тази седмица, отново се заговори за завръщане на аржентинеца в Барселона.

Изминаха повече от четири години, откакто световната суперзвезда напусна "Блаугранас" при изключително разочароващи обстоятелства. Постоянните слухове за евентуално завръщане и неотдавнашното му посещение, съчетано с признанията му за вечна любов към клуба, отново разпалиха спекулациите.

Въпреки всички приказки и слухове, завръщането на Меси в Барселона като играч така или иначе изглеждаше малко вероятно в този момент, особено след като той подписа нов с Интер Маями. Обтегнатите му отношения с настоящия президент на Барса, Жоан Лапорта, също правеха всеки план за завръщане изключително труден.

Сега самият Лапорта излезе с коментар и затвори вратата пред осемкратния носител на "Златната топка" за сензационно завръщане в клуба в качеството му на играч.

„Връщането на Лео Меси като играч е нещо, което просто не е реалистично. Към момента той има договор с Интер Маями“, заяви Лапорта, цитиран от Фабрицио Романо.

Президентът на Барселона не спря дотук, като добави, че отборът е фокусиран върху изграждането на бъдещето, а не върху постоянно обръщане назад към миналото.

„Клубът гради проект за настоящето и бъдещето. Сложно е, и ако живееш в миналото, трудно се придвижваш напред“, допълни той.


Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 10 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Филип Тотю

    1 0 Отговор
    .....тръшна вратата е.аси ....

    07:07 21.11.2025

  • 2 Кривоверен алкаш

    3 0 Отговор
    Лапорта може би и затваря вратата и за себе си...на изборите Фонт има големи шансове да спечели...

    07:20 21.11.2025

  • 3 в кратце

    0 0 Отговор
    Меси да си меси в Маями.

    08:49 21.11.2025

