Новини
Спорт »
Световен футбол »
Широка вълна от недоволство и критики към ФИФА заради Роналдо

Широка вълна от недоволство и критики към ФИФА заради Роналдо

21 Ноември, 2025 06:30 2 322 5

  • кристиано роналдо-
  • футбол-
  • фифа

Още с публикуването му, мнозина отбелязаха, че на него липсва световната футболна легенда Кристиано Роналдо

Широка вълна от недоволство и критики към ФИФА заради Роналдо - 1
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Международната федерация по футбол (ФИФА) предизвика широка вълна от недоволство и полемика, след като представи официалния си промоционален плакат за Световното първенство по футбол през 2026 г. Още с публикуването му, мнозина отбелязаха, че на него липсва световната футболна легенда Кристиано Роналдо.

Плакатът, който беше публикуван в официалните социални профили на, включва играчи, представляващи 42-та отбора, които са се класирали за предстоящия Мондиал. Сред тях са имена като Лионел Меси, Килиан Мбапе, Мохамед Салах, Ашраф Хакими, Рияд Марез, Садио Мане и други водещи световни звезди.

Съмненията и гневът обаче бяха предизвикани от избора на ФИФА Бруно Фернандеш да представи Португалия, вместо Кристиано Роналдо. 40-годишният бивш капитан на „мореплавателите“ е рекордьор по голове за национален отбор (със 161 попадения) и безспорно най-емблематичната фигура в историята на португалския футбол.

Решението на федерацията светкавично предизвика вълна от гневни и саркастични коментари в социалните мрежи, като много фенове поставиха под въпрос причината за изключването на легендарния нападател от промоционалния материал.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    12 8 Отговор
    Според коментарите, т.е. липсата на такива почти два часа след публикуване на статията,
    мястото на този ЕГОИСТ и НАРЦИС е точно там - в канавката...

    Коментиран от #2, #3

    08:19 21.11.2025

  • 2 Ужас

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

    Ти да не си Меси!

    08:22 21.11.2025

  • 3 Новичок

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

    ??? За автора на статията пишеш навярно ???

    08:27 21.11.2025

  • 4 Джудже от ФИФА

    6 2 Отговор
    Няма място за великани в нашия свят

    08:30 21.11.2025

  • 5 Леля Гошо

    4 0 Отговор
    На мен не ми е симпатичен, но всяко второ дете на улицата носи фланелка CR7, докато много хора ще се чудят какъв е тоя Бруно.

    09:23 21.11.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ