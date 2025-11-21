Широка вълна от недоволство и критики към ФИФА заради Роналдо

Международната федерация по футбол (ФИФА) предизвика широка вълна от недоволство и полемика, след като представи официалния си промоционален плакат за Световното първенство по футбол през 2026 г. Още с публикуването му, мнозина отбелязаха, че на него липсва световната футболна легенда Кристиано Роналдо.

Плакатът, който беше публикуван в официалните социални профили на, включва играчи, представляващи 42-та отбора, които са се класирали за предстоящия Мондиал. Сред тях са имена като Лионел Меси, Килиан Мбапе, Мохамед Салах, Ашраф Хакими, Рияд Марез, Садио Мане и други водещи световни звезди.

Съмненията и гневът обаче бяха предизвикани от избора на ФИФА Бруно Фернандеш да представи Португалия, вместо Кристиано Роналдо. 40-годишният бивш капитан на „мореплавателите“ е рекордьор по голове за национален отбор (със 161 попадения) и безспорно най-емблематичната фигура в историята на португалския футбол.

Решението на федерацията светкавично предизвика вълна от гневни и саркастични коментари в социалните мрежи, като много фенове поставиха под въпрос причината за изключването на легендарния нападател от промоционалния материал.