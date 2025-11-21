Широка вълна от недоволство и критики към ФИФА заради Роналдо

Международната федерация по футбол (ФИФА) предизвика широка вълна от недоволство и полемика, след като представи официалния си промоционален плакат за Световното първенство по футбол през 2026 г. Още с публикуването му, мнозина отбелязаха, че на него липсва световната футболна легенда Кристиано Роналдо.
Плакатът, който беше публикуван в официалните социални профили на, включва играчи, представляващи 42-та отбора, които са се класирали за предстоящия Мондиал. Сред тях са имена като Лионел Меси, Килиан Мбапе, Мохамед Салах, Ашраф Хакими, Рияд Марез, Садио Мане и други водещи световни звезди.
Съмненията и гневът обаче бяха предизвикани от избора на ФИФА Бруно Фернандеш да представи Португалия, вместо Кристиано Роналдо. 40-годишният бивш капитан на „мореплавателите“ е рекордьор по голове за национален отбор (със 161 попадения) и безспорно най-емблематичната фигура в историята на португалския футбол.
Решението на федерацията светкавично предизвика вълна от гневни и саркастични коментари в социалните мрежи, като много фенове поставиха под въпрос причината за изключването на легендарния нападател от промоционалния материал.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
мястото на този ЕГОИСТ и НАРЦИС е точно там - в канавката...
Коментиран от #2, #3
08:19 21.11.2025
2 Ужас
До коментар #1 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":Ти да не си Меси!
08:22 21.11.2025
3 Новичок
До коментар #1 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":??? За автора на статията пишеш навярно ???
08:27 21.11.2025
4 Джудже от ФИФА
08:30 21.11.2025
5 Леля Гошо
09:23 21.11.2025