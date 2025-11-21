Новини
Лотар Матеус посочи своя фаворит на Мондиал 2026

21 Ноември, 2025 07:30 1 139 1

  • лотар матеус-
  • футбол-
  • световно първенство-
  • мондиал 2026

Германия иска да бъде конкуренция с най-силните - Англия, Португалия и Франция

Лотар Матеус посочи своя фаворит на Мондиал 2026 - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Бившият халф на германския национален отбор Лотар Матеус смята Бундестима за един от фаворитите за спечелване на Мондиал 2026. Четирикратните световни шампиони разгромиха с 6:0 у дома Словакия в началото на седмицата и завършиха на първо място в квалификационна група "А".

"Германия иска да бъде конкуренция с най-силните - Англия, Португалия и Франция. Ако повторим това, което показахме в Лайпциг, ще бъдем наравно с тези отбори. Видяхме това през миналото лято. При загубите срещу Португалия и Франция в Лигата на нациите, Германия игра толкова добре, колкото и съперниците. Ако германският отбор покаже същия дух и страст и играе толкова сплотено, колкото срещу Словакия, няма от какво да се страхува. Не трябва да се подценяваме. Винаги съм казвал, че нашият отбор е сред фаворитите за титлата на Световното първенство. Квалификационните ни кампании за Световното първенство в миналото също не бяха лесни. На самия шампионат тимът вероятно ще бъде подложен на по-малък натиск. Футболистите ще могат да бъдат по-съсредоточени", заяви световният шампион от 1990 година Матеус пред Скай Спорт.

Специалистът беше начело на българския национален отбор през 2010 и 2011 година.


  • 1 Някой

    1 0 Отговор
    За пръв път от някое десетилетие имат нападател. Може би от Клозе насам, който бе добър само в играта с глава. Но още са далеч от някакво надмощие като игра. Онези просто се пречупиха. До първият гол не бяха по-добри немците. Странно изпуска Испания като фаворит. Отделно Аржентина. Бразилия едва ли ще е нещо особено.

    09:01 21.11.2025

