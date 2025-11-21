Вратарят на Реал Мадрид: Мбапе е лидер, но Роналдо все още го превъзхожда като манталитет

Вратарят на Реал Мадрид и белгийския национален отбор Тибо Куртоа сравни нападателя на мадридчани Килиан Мбапе с нападателя на Ал-Насър Кристиано Роналдо по отношение на лидерските качества.
"Мбапе и Кристиано - кой е по-добрият лидер и как се различават? Не играх с Роналдо, защото лятото, в което пристигнах в Реал Мадрид, той премина в Ювентус. Двамата са различни, но Кристиано все още има малко по-силен манталитет на победител в сравнение с Килиан. Сега той наистина промени посоката и води отбора. Ясно е, че е лидер и това ще става все по-очевидно с всеки мач", каза Куртоа, цитиран от Кадена КОПЕ в четвъртък.
Мбапе има 18 мача в 16 мача през настоящия сезон с екипа на лидера в класирането в Ла Лига.
🚨🤍 Thibaut Courtois: “This year, we're seeing a big increase with Mbappé's winning mentality. You can tell that he's a leader”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 20, 2025
“Last season he struggled a bit to adapt to the team and his position, but this year he's leading us”, told Cope. pic.twitter.com/lehdGeMH86
