Новини
Спорт »
Световен футбол »
Вратарят на Реал Мадрид: Мбапе е лидер, но Роналдо все още го превъзхожда като манталитет

Вратарят на Реал Мадрид: Мбапе е лидер, но Роналдо все още го превъзхожда като манталитет

21 Ноември, 2025 09:00 651 1

  • реал мадрид-
  • тибо куртоа-
  • кристиано роналдо-
  • килиан мбапе-
  • футбол-
  • лидер

Мбапе има 18 мача в 16 мача през настоящия сезон с екипа на лидера в класирането в Ла Лига

Вратарят на Реал Мадрид: Мбапе е лидер, но Роналдо все още го превъзхожда като манталитет - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Вратарят на Реал Мадрид и белгийския национален отбор Тибо Куртоа сравни нападателя на мадридчани Килиан Мбапе с нападателя на Ал-Насър Кристиано Роналдо по отношение на лидерските качества.

"Мбапе и Кристиано - кой е по-добрият лидер и как се различават? Не играх с Роналдо, защото лятото, в което пристигнах в Реал Мадрид, той премина в Ювентус. Двамата са различни, но Кристиано все още има малко по-силен манталитет на победител в сравнение с Килиан. Сега той наистина промени посоката и води отбора. Ясно е, че е лидер и това ще става все по-очевидно с всеки мач", каза Куртоа, цитиран от Кадена КОПЕ в четвъртък.

Мбапе има 18 мача в 16 мача през настоящия сезон с екипа на лидера в класирането в Ла Лига.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ