Предстои ли сензационно завръщане в националния тим на Англия?

21 Ноември, 2025 08:30 904 1

Трипиър сложи край на международната си кариера след загубата на "трите лъва" от Испания на финала на Евро 2024

Предстои ли сензационно завръщане в националния тим на Англия? - 1
Крайният бранител на Нюкасъл - Кийрън Трипиър, остави отворена вратата за сензационно завръщане в националния отбор на Англия, като заяви, че никога няма да откаже повторна повиквателна.

Трипиър сложи край на международната си кариера след загубата на "трите лъва" от Испания на финала на Евро 2024. Преди оттеглянето си той беше ключов играч при бившия селекционер Гарет Саутгейт и представи страната си на последните четири големи турнира.

Въпреки че изглеждаше, че е приключил с Англия, 35-годишният футболист сподели, че това не е съвсем така. След като Томас Тухел пое ръководството на отбора през октомври 2024 г., Трипиър разкри, че е разговарял с германеца.

Относно позицията си към националния отбор, бившият играч на Тотнъм и Бърнли призна, че може да бъде убеден да се върне: „Взех решение да се оттегля. Мислех, че това е точният момент. Но, разбира се, ми липсва. Липсват ми шегите, персоналът. Никога не казвай никога!“

Под ръководството на Тухел Англия е в изключителна форма, записвайки девет победи в десет мача. "Трите лъва" си осигуриха място на Световното първенство през 2026 г. с безупречна квалификационна кампания – осем победи от осем мача, 20 отбелязани гола и нито един допуснат.

Трипиър похвали влиянието на Тухел: „Той е топ, топ треньор. Разговарял съм с него няколко пъти и се срещнахме. Той накара момчетата да играят. Англия спечели осем от осем мача и не допусна гол. Кой знае? Бяхме толкова близо през много години. Надявам се, че той може да бъде правилният човек, който да донесе трофея у дома.“

Запитан дали предпочитанието на Тухел към по-опитните играчи като 35-годишния Джордан Хендерсън го прави оптимист за повиквателна, Трипиър отговори:

„Виждате Джордан Пикфорд, Хари Кейн, има много опитни играчи, но и много млади. Ако получа повиквателна, никога няма да откажа възможността. Но в момента съм пенсиониран. Както казах – никога не казвай никога, ако получа обаждане, винаги ще бъда там.“

Трипиър със сигурност би могъл да се окаже ценна опция за Тухел, ако той реши да го върне в националния отбор.


