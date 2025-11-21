Садио Мане призна, че е отказал на Манчестър Юнайтед

Садио Мане призна, че е бил на крачка от транасфер в Манчестър Юнайтед през 2015 година, когато той играеше за тима на Саутхемптън. Тогава мениджър на "червените дяволи" беше Луис ван Гаал, а отборът опитваше да бъде конкурент за титлата в отсъствието на легендарния Алекс Фъргюсън.

"Тогава ми се обадиха от Манчестър Юнайтед. Говорих с Ван Гаал и той ме покани. Уейн Рууни беше там, Анхел ди Мария, Робин ван Перси и Мемфис Депай играеха в тима. Когато не можаха да ме привлекат, купиха Марсиал. Ван Гаал ми каза, че ще играя, ако се представям силно. Тогава обаче добави, че разполагат и с други класни футболисти, а това не ми хареса. Обясни ми, че Юнайтед може да ми помогне да се подобря. Имаше оферта и от Тотнъм, но Юнайтед ми хареса повече. Проблемът беше, че имат прекалено много играчи", заяви 30-годишният футболист на Ал-Наср в подкаста на Рио Фърдинанд.

Националът на Сенегал премина в Ливърпул през 2016 година и игра за "червените" до 2022 година.