Легенда на Манчестър Сити сложи край на кариерата си

21 Ноември, 2025 07:00 1 289 0

Сбогуването на играча се състоя по време на благотворителен мач, проведен на "Арена да Байшада" в Куритиба тази сряда

Легенда на Манчестър Сити сложи край на кариерата си - 1
Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Бразилският полузащитник Фернандиньо официално потвърди оттеглянето си от професионалния футбол. Ветеранът слага край на своята изключително успешна кариера на 40-годишна възраст в отбора, от който започна всичко – Атлетико Паранаензе.

Сбогуването на играча се състоя по време на благотворителен мач, проведен на "Арена да Байшада" в Куритиба тази сряда.

"Вече съм уморен. Изморих се от малко над 30 минути тичане днес. Няма нищо във футбола, което да ме мотивира повече; постигнах всичко, което исках в спорта. Възползвах се максимално от всяка възможност. Сега е време да се наслаждавам на живота със семейството си," сподели емоционално бившият национал.

Въпреки индивидуално силната кампания през 2024 г., в която той записа 46 мача, 8 гола и 7 асистенции, краят на кариерата му бе белязан от разочарование за клубния му отбор.

Последният му официален мач бе загубата с 0:1 от Атлетико Минейро в последния кръг на бразилската Серия А – резултат, който подпечата изпадането на Атлетико Паранаензе от елита.

Фернандиньо оставя зад гърба си забележително наследство в Европа, като мнозина го определят за най-великия бразилец в историята на английската Висша лига.

В Манчестър Сити той прекара 9 години, изигравайки 383 мача, отбелязвайки 26 гола и печелейки 12 трофея.

Преди престоя си в Англия, халфът игра за Шахтьор Донецк и спечели 6 титли на Украйна и Купата на УЕФА.

За националния отбор на Бразилия Фернандиньо записа 53 мача и два гола. Той бе ключова част от съставите на страната за Световните първенства през 2014 г. в Бразилия и 2018 г. в Русия.


