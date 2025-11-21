Нападател на ЦСКА е най-груб в Европа

Нападателят на ЦСКА – Йоанис Питас, се оказа най-грубият играч в Европа! Това показва статистиката след изиграването на всички мачове от квалифиакционните групи за Мондиал 2026 в зона Европа.
Кипърецът е с най-много жълти картони – 4. Толкова имат още трима футболисти, но нападателят на ЦСКА си заработи два в един мач – срещу Босна и Херцеговина през март 2025, който автоматично се превърна в червен.
Интересно е да се спомене, че Питас има само два жълти картона в 32 мача за ЦСКА, припомня „Мач Телеграф“.
Друг играч на ЦСКА също е водеща фигура в класация на завършилите световни квалификации в Европа – Фьодор Лапоухов. Вратарят на „червените“ е втори в таблицата за най-много спасявания средно на мача. Статистиката сочи, че той има по 5.4 намеси на 90 минути.
1 Рендето вьорнер
10:34 21.11.2025
2 реалност
Коментиран от #6
10:36 21.11.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 🇧🇬Др.Тодар ЖИВКОВ 🇧🇬
11:23 21.11.2025
6 Черно Море
До коментар #2 от "реалност":Напротив играят по техничен футбол.А вие от Припспор сте най грубия отбор от цялата Лига.Това се видя сега на последната среща между двата отбора. Но ще ви видим във Варна след два кръга,на грубостите ви ще бъде отговорено.
11:56 21.11.2025
7 Локо Пд
11:59 21.11.2025
8 Славия
12:04 21.11.2025
9 Антикомуне
12:12 21.11.2025
10 ддд
12:15 21.11.2025