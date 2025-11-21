Нападател на ЦСКА е най-груб в Европа

Нападателят на ЦСКА – Йоанис Питас, се оказа най-грубият играч в Европа! Това показва статистиката след изиграването на всички мачове от квалифиакционните групи за Мондиал 2026 в зона Европа.

Кипърецът е с най-много жълти картони – 4. Толкова имат още трима футболисти, но нападателят на ЦСКА си заработи два в един мач – срещу Босна и Херцеговина през март 2025, който автоматично се превърна в червен.

Интересно е да се спомене, че Питас има само два жълти картона в 32 мача за ЦСКА, припомня „Мач Телеграф“.

Друг играч на ЦСКА също е водеща фигура в класация на завършилите световни квалификации в Европа – Фьодор Лапоухов. Вратарят на „червените“ е втори в таблицата за най-много спасявания средно на мача. Статистиката сочи, че той има по 5.4 намеси на 90 минути.