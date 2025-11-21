Новини
Спорт »
Бг футбол »
Нападател на ЦСКА е най-груб в Европа

Нападател на ЦСКА е най-груб в Европа

21 Ноември, 2025 10:29 820 10

  • цска-
  • йоанис питас-
  • футбол-
  • жълти картони

Кипърецът е с най-много жълти картони – 4

Нападател на ЦСКА е най-груб в Европа - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Нападателят на ЦСКА – Йоанис Питас, се оказа най-грубият играч в Европа! Това показва статистиката след изиграването на всички мачове от квалифиакционните групи за Мондиал 2026 в зона Европа.

Кипърецът е с най-много жълти картони – 4. Толкова имат още трима футболисти, но нападателят на ЦСКА си заработи два в един мач – срещу Босна и Херцеговина през март 2025, който автоматично се превърна в червен.

Интересно е да се спомене, че Питас има само два жълти картона в 32 мача за ЦСКА, припомня „Мач Телеграф“.

Друг играч на ЦСКА също е водеща фигура в класация на завършилите световни квалификации в Европа – Фьодор Лапоухов. Вратарят на „червените“ е втори в таблицата за най-много спасявания средно на мача. Статистиката сочи, че той има по 5.4 намеси на 90 минути.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Рендето вьорнер

    4 0 Отговор
    Вино Джоунс навремето беше пуснал видеокасета за обучение на млади таланти.

    10:34 21.11.2025

  • 2 реалност

    4 3 Отговор
    О говедата пък са най-нежни играчи.

    Коментиран от #6

    10:36 21.11.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 🇧🇬Др.Тодар ЖИВКОВ 🇧🇬

    3 0 Отговор
    Тва мъжове със сутиени ли са бря?

    11:23 21.11.2025

  • 6 Черно Море

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "реалност":

    Напротив играят по техничен футбол.А вие от Припспор сте най грубия отбор от цялата Лига.Това се видя сега на последната среща между двата отбора. Но ще ви видим във Варна след два кръга,на грубостите ви ще бъде отговорено.

    11:56 21.11.2025

  • 7 Локо Пд

    3 0 Отговор
    Мъже във Черни сутиени Ха ха.Тия сигурно са обратни резби.

    11:59 21.11.2025

  • 8 Славия

    2 0 Отговор
    Не само той Ами целия им отбор е Грубияни.

    12:04 21.11.2025

  • 9 Антикомуне

    1 0 Отговор
    Тези "момченца", защо са със сутиени?? За това ли футбола е на това ниво? Гледам на сутиен пише Кап@т. То е ясно, че са такива, с тази игра какви да са.

    12:12 21.11.2025

  • 10 ддд

    1 0 Отговор
    На тази снимка има 50 нюанса на черно, като започнем от сутиените.

    12:15 21.11.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ