Светослав Вуцов предизвикал силен интерес в два нидерландски клуба

21 Ноември, 2025 11:27 765 2

Това са елитните Утрехт и Твенте

Светослав Вуцов предизвикал силен интерес в два нидерландски клуба - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Силните игри на Светослав Вуцов с екипа на Левски привлякоха доста погледи на чуждестранни клубове. Вратарят бе предизвикал силен интерес в два нидерландски клуба, пише „Тема Спорт“.

Това са елитните Утрехт и Твенте. Техни скаути наблюдаваха двата плейофа за влизане в Лигата на конференциите срещу друг местен представител – АЗ Алкмаар. Ентусиазмът на въпросните тимове обаче се е охладил, след като около стража избухна скандал в националния отбор. Вуцов се оплака от лошо отношение от страна на новия селекционер Александър Димитров и щаба му. Треньорите обаче контрираха, че Светослав е нарушил на два пъти вътрешния правилник и за това са му били наложени санкции според него. А както е известно, всякакви подобни информации смущават бъдещи купувачи.

На „Герена“ обаче в момента нямат никакви намерения да приемат оферти за стража. Причината е, че той се превърна в един от стълбовете на тима. А Хулио Веласкес и наставникът на вратарите Божидар Митрев на няколко пъти похвалиха работната етика на Светльо.


  • 1 Някой

    3 1 Отговор
    Сам си затваря пътя с изцепките си. Учи се от грешните хора - баща си и Георги Петков. Както е поговорката, с каквито се събереш, такъв ставаш.

    12:30 21.11.2025

  • 2 Бибитко от Банкя

    1 0 Отговор
    Много наивна статийка. Чуждестранните търсачи на таланти не се интересуват от някакви си скандали, които стават навсякъде във футбола, ами от качествата на конкретния футболист. Какво като другото момченце на тати - Ники Михайлов игра известно време в Твенте? Това не е отбор от класата на "Аякс" или "Айндховен". Очевидно момченцето се нуждае от по-убедителна реклама, за да бъде по-добре пласиран.

    12:48 21.11.2025

