Светослав Вуцов предизвикал силен интерес в два нидерландски клуба

Силните игри на Светослав Вуцов с екипа на Левски привлякоха доста погледи на чуждестранни клубове. Вратарят бе предизвикал силен интерес в два нидерландски клуба, пише „Тема Спорт“.

Това са елитните Утрехт и Твенте. Техни скаути наблюдаваха двата плейофа за влизане в Лигата на конференциите срещу друг местен представител – АЗ Алкмаар. Ентусиазмът на въпросните тимове обаче се е охладил, след като около стража избухна скандал в националния отбор. Вуцов се оплака от лошо отношение от страна на новия селекционер Александър Димитров и щаба му. Треньорите обаче контрираха, че Светослав е нарушил на два пъти вътрешния правилник и за това са му били наложени санкции според него. А както е известно, всякакви подобни информации смущават бъдещи купувачи.

На „Герена“ обаче в момента нямат никакви намерения да приемат оферти за стража. Причината е, че той се превърна в един от стълбовете на тима. А Хулио Веласкес и наставникът на вратарите Божидар Митрев на няколко пъти похвалиха работната етика на Светльо.