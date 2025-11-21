Новини
Войната между Левски и ЦСКА за бразилец продължава с пълна сила

21 Ноември, 2025 10:59 685 1

Първоначално „сините“ бяха по-близо до играча, който според всички има стила и класата на бившата звезда на „сините“ Уелтън

Войната между Левски и ЦСКА за бразилец продължава с пълна сила - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Войната между Левски и ЦСКА за бразилското крило на Вихрен Лео Пимента продължава с пълна сила. Първоначално „сините“ бяха по-близо до играча, който според всички има стила и класата на бившата звезда на „сините“ Уелтън. Впоследствие обаче „червените“ се активизираха и пратиха главния си скаут Методи Томанов да гледа няколко пъти на живо бразилеца.

Според информация на „Мач Телеграф“, след гостуването на Вихрен на Миньор в Перник миналата седмица Томанов дори е имал разговор с футболиста. Преди два дни дори се заговори, че ЦСКА са уредили Пимента, който от началото на сезона има 16 мача за тима от Сандански, в които е отбелязал 7 гола, и играчът ще се присъедини към „червените“ през зимната пауза.

„Мач Телеграф“ обаче съобщава, че Левски не се е отказал от бразилеца. „Сините“ не разполагат с бюджета за селекция на ЦСКА, но са силни по друга линия. Собственикът на Левски Наско Сираков е в близки отношения с боса на Вихрен Коко Динев. Това може да помогне за сделката и 25-годишният футболист в крайна сметка да акостира на „Герена“.


