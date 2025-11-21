Пеп Гуардиола с интерес към новоизлюпен национал на Германия

Интересът към крилото на Кьолн Саид Ел Мала става все по-сериозен. 19-годишният футболист е желан от Байерн Мюнхен, но баварците ще имат сериозна конкуренция. "Скай Германия" информира, че Хосеп Гуардиола е голям фен на фланговия нападател и скаути на "гражданите" вече го следят.

Борусия Дортмунд също следи изкъсо изявите на Ел Мала през последните седмици. Крилото има договор с Кьолн до лятото на 2030 година, а в него няма клауза за откупуване. Към момента няма разговори с нито един клуб за негов трансфер.

Презтози сезон Саид Ел Мала вкара 4 гола и направи две асистенции в 12 мача за "козлите". Той беше привлечен от Виктория Кьолн за едва 350 хил. евро през лятото на 2024 година, след което Кьолн го остави под наем за един сезон във вече бившия му клуб.

Ел Мала получи дебютна повиквателна за националния отбор на Германия за мачовете през ноември. Той беше на пейката при победата с 2:0 над Люксембург, след което беше пратен в младежкия национален отбор, за да играе в евроквалификацията срещу Грузия.