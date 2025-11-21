Програма за 16-ти кръг в Първа лига

Черно море - Локомотив София: Стремеж за запазване на място в топ 4 срещу амбиция за влизане във втората четворка

Вторият мач от съботната програма на 16-ия кръг в efbet Лига противопоставя Черно море и Локомотив София. Двубоят на стадион "Тича" във Варна старт ...