Програма за 16-ти кръг в Първа лига

Програма за 16-ти кръг в Първа лига

21 Ноември, 2025 15:25 940 0

Един мач ще се изиграе днес

Първа лига - 16 кръг:

21 ноември, петък, 17:45 ч.
Берое – Спартак Варна

22 ноември, събота, 12:00 ч.
Арда – ЦСКА 1948

22 ноември, събота, 14:30 ч.
Черно море – Локомотив София

22 ноември, събота, 17:00 ч.
ЦСКА – Ботев Пловдив

23 ноември, неделя, 12:00 ч.
Добруджа – Локомотив Пловдив

23 ноември, неделя, 14:30 ч.
Септември – Лудогорец

23 ноември, неделя, 17:00 ч.
Монтана – Левски

24 ноември, понеделник, 17:30 ч.
Ботев Враца – Славия


