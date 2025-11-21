Програма за 16-ти кръг в Първа лига

Първа лига - 16 кръг:
21 ноември, петък, 17:45 ч.
Берое – Спартак Варна
22 ноември, събота, 12:00 ч.
Арда – ЦСКА 1948
22 ноември, събота, 14:30 ч.
Черно море – Локомотив София
22 ноември, събота, 17:00 ч.
ЦСКА – Ботев Пловдив
23 ноември, неделя, 12:00 ч.
Добруджа – Локомотив Пловдив
23 ноември, неделя, 14:30 ч.
Септември – Лудогорец
23 ноември, неделя, 17:00 ч.
Монтана – Левски
24 ноември, понеделник, 17:30 ч.
Ботев Враца – Славия
