Гергана Топалова продължава напред в САЩ

21 Ноември, 2025 16:26 574 1

Поставената под №6 българка победи американтака Ейва Родригес

Снимка: YouTube
Ангел Лазаров

Гергана Топалова се класира за четвъртфиналите на сингъл на тенис турнира на клей кортове в Бока Ратон (САЩ) с награден фонд 30 хиляди долара.

Поставената под №6 българка победи убедително с 6:0, 6:3 участващата с „уайлд кард" Ейва Родригес (САЩ). Срещата продължи 73 минути.

Топалова не даде нито един гейм на американката в първия сет, а във втория спечели три поредни гейма от 3:3 до 6:3.

За място на полуфиналите Гергана Топалова ще играе срещу победителката от мача между Бела Пейн (САЩ) и Джесика Бертолдо (Италия).


По-късно днес Диа Евтимова ще играе на четвъртфиналите на двойки на този турнир.

38-годишната Евтимова в тандем с Елена-Теодора Кадар (Румъния) ще се изправят срещу Ема Бургич (Босна и Херцеговина) и Анита Сахдиева (Украйна).


  • 1 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    4 0 Отговор
    Браво Гери !!

    Само напред и нагоре !!

    16:39 21.11.2025

