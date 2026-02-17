Мис Вселена 2025 се строполи по време на парад пред хиляди присъстващи (ВИДЕО)

Мис Вселена 2025 Фатима Бош предизвика притеснение сред присъстващите по време на публична изява в Еквадор, след като колабира върху платформа по време на фестивално шествие.

Инцидентът е станал на 15 февруари по време на Празника на плодовете и цветята в град Амбато. Носителката на титлата „Мис Вселена 2025“ е участвала в парада, изправена върху богато украсена с цветя платформа. В разпространени в социалните мрежи видеозаписи се вижда как Бош, облечена в светлозелена рокля, губи равновесие, опитва се да се хване за парапет зад себе си и внезапно пада на колене. От кадрите се чува реакцията на публиката, а жена от екипа се качва на платформата, за да ѝ окаже помощ. Бош остава в съзнание и разговаря с хората около нея.

В официално изявление до списание People ръководителят на комуникациите на организацията „Мис Вселена“ Мигел Анхел Мартинес посочва, че Фатима Бош е преживяла „кратък епизод на замайване“ след няколкочасово участие на открито. По думите му тя е получила незабавна медицинска помощ на място, прегледана е и се е възстановила бързо. Като предпазна мярка програмата ѝ е била коригирана, за да ѝ бъде осигурена почивка и хидратация. От организацията подчертават, че здравето и сигурността на носителките на титлата са приоритет при всяка международна изява.

Фатима Бош представлява Мексико на конкурса „Мис Вселена“ през есента на 2025 г. След триседмична програма от събития тя бе коронована на 21 ноември в Банкок. Участието ѝ в надпреварата привлече внимание още в началото на престоя ѝ в Тайланд. По време на събитие, излъчвано на живо в социалните мрежи от „Мис Вселена Тайланд“, изпълнителният директор на конкурса Науат Итсарагрисил я обвини публично, че е отказала участие във фотосесия, предназначена за популяризиране на страната домакин. Бош отрече твърденията, но словесният конфликт доведе до напускането ѝ на залата, последвана от няколко други участнички.

След победата си Мис Вселена коментира случая в интервю за CNN, където заяви, че в момента на конфликта е била концентрирана върху участието си и не е осъзнавала мащаба на обществената реакция. Тя допълни, че е действала според собствените си убеждения, без да предполага, че ще получи широка подкрепа от останалите участнички.

В отделно участие в „Good Morning America“ тя отхвърли спекулациите, че е обмисляла отказ от короната, подчертавайки, че възприема титлата като платформа за обществена и хуманитарна дейност.

В момента Фатима Бош е в рамките на официалното си международно турне като „Мис Вселена“, което включва културни и благотворителни инициативи в различни държави. Организацията посочва, че при всяко пътуване работи в координация с местни организатори и медицински екипи за гарантиране на безопасността на участничките.