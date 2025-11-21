Новини
Спорт »
Световен футбол »
Манчестър Юнайтед в дилема за нови попълнения в атака

Манчестър Юнайтед в дилема за нови попълнения в атака

21 Ноември, 2025 17:22 813 0

  • манчестър юнайтед-
  • трансфер-
  • антоан семеньо -
  • карим адейеми-
  • рубен аморим-
  • борнемут-
  • борусия дортмунд

Семеньо и Адейеми в полезрението на "червените дяволи"

Манчестър Юнайтед в дилема за нови попълнения в атака - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Манчестър Юнайтед е на прага на важни трансферни решения, като клубът усилено проучва възможностите за подсилване на офанзивната си линия. Ръководството на английския гранд е насочило вниманието си към две обещаващи имена – Антоан Семеньо и Карим Адейеми.

Семеньо, който в момента защитава цветовете на Борнемут, може да се окаже ключова фигура в зимния трансферен прозорец. Нападателят ще бъде достъпен за трансфер през януари, след като в договора му влиза в сила освобождаваща клауза на стойност 60 милиона паунда, плюс допълнителни 5 милиона под формата на бонуси. Това отваря вратата за евентуално преминаване на 24-годишния футболист на "Олд Трафорд", където търсят свежи идеи и скорост в предни позиции.

В същото време, "червените дяволи" не изпускат от поглед и Карим Адейеми – бързоногото крило на Борусия Дортмунд. Макар че германският национал ще бъде свободен за трансфер едва през 2026 година, неговата универсалност и способност да играе на различни позиции в атаката го правят изключително привлекателна опция за мениджъра Рубен Аморим. Специалистът е готов да разшири избора си в нападение, макар това да не е най-належащият приоритет в момента.

Очаква се през следващите седмици Манчестър Юнайтед да ускори преговорите и да вземе решение кой от двамата таланти ще подсили отбора.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ