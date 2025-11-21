Манчестър Юнайтед в дилема за нови попълнения в атака

Манчестър Юнайтед е на прага на важни трансферни решения, като клубът усилено проучва възможностите за подсилване на офанзивната си линия. Ръководството на английския гранд е насочило вниманието си към две обещаващи имена – Антоан Семеньо и Карим Адейеми.

Семеньо, който в момента защитава цветовете на Борнемут, може да се окаже ключова фигура в зимния трансферен прозорец. Нападателят ще бъде достъпен за трансфер през януари, след като в договора му влиза в сила освобождаваща клауза на стойност 60 милиона паунда, плюс допълнителни 5 милиона под формата на бонуси. Това отваря вратата за евентуално преминаване на 24-годишния футболист на "Олд Трафорд", където търсят свежи идеи и скорост в предни позиции.

В същото време, "червените дяволи" не изпускат от поглед и Карим Адейеми – бързоногото крило на Борусия Дортмунд. Макар че германският национал ще бъде свободен за трансфер едва през 2026 година, неговата универсалност и способност да играе на различни позиции в атаката го правят изключително привлекателна опция за мениджъра Рубен Аморим. Специалистът е готов да разшири избора си в нападение, макар това да не е най-належащият приоритет в момента.

Очаква се през следващите седмици Манчестър Юнайтед да ускори преговорите и да вземе решение кой от двамата таланти ще подсили отбора.