Хулио Веласкес: Останах много доволен, че националният отбор на България спечели

Треньорът на Левски - Хулио Веласкес говори на пресконференция преди мача с Монтана от 16-ия кръг на Първа лига.

"След предния мач не влязох в детайли да анализирам противника. Погледнахме глобално нещата какво се случи през второто полувреме - с уважение към съперника. Поздравих противника за победата. Това, което не ми хареса през второто полувреме, е че не се игра много футбол. Динамиката бе нарушена. По никаква начин не съм критикувал или оценявал играта на противника. Към всички показвам огромно уважение. На мен ми харесва да е динамично, да се владее топката и да се играе в повече време. Както казах и отбелязах след мача, също бе и наша отговорност. Не отиграхме много ситуации по начина, който искахме. Винаги обаче можеш да се поучиш. Във връзка с това, което отбелязахте за противника Монтана", каза Веласкес.

"Няма да влизам да ги сравнявам с други отбори. След като анализирах техния отбор, трябва да отбележа, че когато имат времето и пространството се опитват да покажат интересни неща. Не са отбор, който руши играта. Ще се опитаме да останем верни на нашите принципи и модел на игра. Ще се опитаме ние да диктуваме играта, когато притежаваме топката. Ще се опитаме да играем в тяхната половина по начин, по който го правим от доста време. Знаем, че трябва да влезем в този мач скромно и да се раздадем. Очевидно не мога да ви кажа как ще свърши мача, но отиваме там, за да спечелим. В последните две седмици момчетата тренираха по невероятен начин. Играчите тренират много добре, ма невероятна енергия в колектива", продължи треньорът на "сините".



"Отборът е напълно подготвен. Имаме двама контузени играчи, които ще отпаднат. Това са Фабиен и Кирилов. Другият, който ще отсъства заради наказание е Петков. Ако оставиш време и пространство на този съперник, може да покаже интересни неща. Определено могат да бъдат опасни по крилата. Ясно е на кои ситуации трябва да обърнем внимание. Имат играчи, които могат да ни създадат опасности, особено в преход. Уважение към противника, както винаги. Ще покажем къде са силните и слабите страни на противниковия отбор. Приоритет е как ще изглеждаме ние. Независимо дали сме домакини, или гости, искаме да вкараме мача в нашето русло", добави треньорът на Левски.

"Говорим едно и също. Ситуациите, в които можеш да си усложниш мача, ние трябва да търсим решения, които са с неща, които ние контролираме, за да може двубоят да не изгуби своя ритъм и динамика. Смятам, че това помага на нашия отбор и да се получи спектакъл като краен продукт", коментира Хулио Веласкек.

"Останах много доволен, че националният отбор на България спечели, бях на трибуните. Позитивно е, когато постигаш победи, заради доверието, което остава във всички. Предпочитам да се връщат нашите играчи с победи от паузата за националните отбори. Искам да бъда уважителен и не смятам, че аз трябва да давам оценки към националния отбор на България. Радостен съм да видя как побеждава", каза специалистът.

"Всички показват невероятно отношение към тренировъчния процес. Правят го постоянно и това не може да бъде изненада за нас, защото това се случва от доста дълго време. Както отбелязах и преди, и след паузата, атмосферата, средата и енергията са на изключително високо ниво. Отговорих и преди, че сме обърнали внимание на изпълнението на тъчове. Това е от силните страни на Монтана. Успявали са така и голове да отбележат. Имат и играчи, които могат да го правят. Такива изпълнения приличат и на корнери. Дори и във Висшата лига има много подобни изпълнения на тъчове", добави той.

"Обичам да съм здраво стъпил на земята. Струва ми се доста безотговорно да кажа какво би се случило през месеците май и юни, когато животът в личния живот ти показва, че някой роднина или приятел може да си отиде от този свят и това променя изцяло ситуацията. Във футбола нещата се променят за една седмица. Оставам в настоящето и бъдещето е следствие на настоящето. Радвам се, че хората мечтаят за титла, това е плод и на труда на играчите. Моята отговорност е да се фокусирам и да мисля за мача с Монтана. Така ще бъде и до края. В края на сезона ще видим какво се постигнали. Моята задача като треньор е играчите да не губят концентрация", завърши Хулио Веласкес.