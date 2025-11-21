Бивш треньор разказа как Меси е избрал да играе за Аржентина вместо Испания

Бившият селекционер на аржентинския национален отбор Хосе Пекерман разказа как е организирал приятелски мач, за да убеди Лионел Меси да играе за Аржентина и да предотврати възможността той да играе за Испания. Това става през юни 2004 г., след като месеци по-рано Лео носи екипа на националния отбор на Испания до 17 г. на турнира във Финландия. Меси дебютира за младежкия отбор на Аржентина при победата с 8:0 срещу Парагвай. Меси влезе през второто полувреме, направи две асистенции и отбеляза гол, пише "Гонг.бг".

„В Испания имахме информация за Лионел Меси от турнира за юноши до 17 години във Финландия, където той игра за Испания. Хора от испанския треньорски щаб ни казаха: ако имахте това „хлапе“, щяхте да спечелите. Казах на Токали (тогавашен треньор на Аржентина до 20 години), че съм изумен – той беше играч на бъдещето. Не можех да сбъркам: той беше ново явление в аржентинския футбол, благословия. Но тъй като документите вече бяха попълнени, за да може той да играе за Испания на Световното първенство за младежи до 20 години, което щеше да го блокира, трябваше да побързаме.



Токали ми каза, че вече е сформирал отбор за южноамериканското първенство за младежи до 20 години, което започва след месец. Отговорих му, че не искам да играе, освен ако не е абсолютно необходимо. Трябва обаче да изиграем приятелски мач, а след това да подпишем протокола и да го изпратим на ФИФА. За да не може Испания да го вика отново.



Говорих с президента, казах му, казах му, че Меси иска да дойде и че трябва да пратим повиквателна в Барселона.



Спазвахме правилата на ФИФА: ако един играч играеше за един младежки отбор, не можеше да играе за друг. Имаше документи за Меси, който беше на 18 години, да отиде на Световното първенство за младежи до 20 години с Испания. След това операцията започна.



Казах на Дон Хулио Грондона, бившият президент на Аржентинската футболна асоциация, да търси противник, за което Токали знаеше, но при едно условие: мачът трябваше да е на „Естадио Архентинос“. Диего Марадона също играеше там...“, разказа Пекерман.