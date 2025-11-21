Двама от ЦСКА пропускат мача с Ботев Пловдив

ЦСКА се готви в пълен състав за предстоящия двубой с Ботев (Пловдив), след като през последните 2 дни към отбора се присъединиха ангажираните с различни национални селекции футболисти – младежките национали на България Петко Панайотов и Теодор Иванов, нападателят на Кипър Йоанис Питас, вратарят на Беларус Фьодор Лапоухов, бранителят на Косово Лумбард Делова, крилото на младежкия тим на Албания Кевин Додай и защитникът на Гамбия Сейни Санянг.

Единственият отсъстващ от тренировъчния процес е бранителят Мартин Стойчев, който е с мускулно разтежение. Предстоящия шампионатен мач ще пропусне и Дейвид Пастор заради наказание.

Домакинският двубой срещу Ботев (Пловдив) е утре (22 ноември) от 17:00 ч. на Националния стадион „Васил Левски“.

Билети за „армейските“ привърженици могат да бъдат закупени онлайн ТУК, както и на касата на ул. „Гурко“ (от 11:00 ч. до началото на второ полувреме на мача) и в официалния фен магазин пред ст. „Българска армия“ (от 10:00 ч. до началото на второто полувреме на мача).