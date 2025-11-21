Новини
Спорт »
Бг футбол »
Двама от ЦСКА пропускат мача с Ботев Пловдив

Двама от ЦСКА пропускат мача с Ботев Пловдив

21 Ноември, 2025 20:54 949 1

  • мартин стойчев-
  • дейвид пастор-
  • цска -
  • ботев пловдив-
  • първа лига-
  • бг футбол

Мартин Стойчев е с мускулно разтежение, а Дейвид Пастор е наказан

Двама от ЦСКА пропускат мача с Ботев Пловдив - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

ЦСКА се готви в пълен състав за предстоящия двубой с Ботев (Пловдив), след като през последните 2 дни към отбора се присъединиха ангажираните с различни национални селекции футболисти – младежките национали на България Петко Панайотов и Теодор Иванов, нападателят на Кипър Йоанис Питас, вратарят на Беларус Фьодор Лапоухов, бранителят на Косово Лумбард Делова, крилото на младежкия тим на Албания Кевин Додай и защитникът на Гамбия Сейни Санянг.

Единственият отсъстващ от тренировъчния процес е бранителят Мартин Стойчев, който е с мускулно разтежение. Предстоящия шампионатен мач ще пропусне и Дейвид Пастор заради наказание.

Домакинският двубой срещу Ботев (Пловдив) е утре (22 ноември) от 17:00 ч. на Националния стадион „Васил Левски“.

Билети за „армейските“ привърженици могат да бъдат закупени онлайн ТУК, както и на касата на ул. „Гурко“ (от 11:00 ч. до началото на второ полувреме на мача) и в официалния фен магазин пред ст. „Българска армия“ (от 10:00 ч. до началото на второто полувреме на мача).


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 да да

    0 1 Отговор
    3-1 !

    01:24 22.11.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ